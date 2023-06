Il vincitore di 2 GRAMMY Award JASON MRAZ torna sulle scene musicali con “MYSTICAL MAGICAL RHYTHMICAL RADICAL RIDE” (BMG),

il suo nuovo album in studio da oggi, venerdì 23 giugno, disponibile in fisico e in digitale.

Ora è online il video di “Feel Good Too”: https://JasonMraz.lnk.to/FeelGoodTooVideoPR.

Nel videoclip, diretto da Djay Brawner, Jason Mraz sfreccia sui pattini a rotelle al Moonlight Rollerway di Los Angeles insieme ai pattinatori professionisti Darion Reyes (coreografo del video) e Keon Saghari.

L’album “MYSTICAL MAGICAL RHYTHMICAL RADICAL RIDE”, i cui brani precedentemente pubblicati hanno già superato i 20 milioni di stream, sancisce il ritorno di Mraz alla musica pop e alla collaborazione con il produttore Martin Terefe (Coldplay, Train, Mike Posner), con cui aveva già lavorato per l’iconico album “We Sing. We Dance. We Steal Things”, contenente i famosi brani “I’m Yours” e “Lucky.”

Questa la tracklist dell’album:

Getting Started I Feel Like Dancing Feel Good Too Pancakes & Butter Disco Sun Irony of Loneliness Little Time You Might Like It Lovesick Romeo If You Think You’ve Seen It All

Jason Mraz sarà protagonista, insieme al giornalista e fan di lunga data LZ Granderson, della serie “The Drop“, per una puntata dedicata al suo nuovo album e alla sua carriera registrata al GRAMMY Museum, in onda su ABC News Live nelle prossime settimane.

L’artista inoltre sarà ospite a “Good Morning America“, in cui si esibirà sulle note di “I Feel Like Dancing“, a “CBS Mornings“, in cui racconterà il suo ritorno alla musica pop, e a “Nightline” con un’intervista.

Da metà luglio, Jason Mraz sarà anche impegnato con il suo tour estivo, che si concluderà il 17 agosto con una performance di Mraz e la sua band con l’iconica orchestra New York Pops guidata dal Direttore Musicale Steven Reineke.

Il concerto, che si terrà al Forest Hills Stadium di Queens, NY, vedrà Jason Mraz esibirsi con una selezione di brani della sua ventennale carriera, riarrangiati per l’orchestra.

JASON MRAZ:

Official site: https://jasonmraz.com

TikTok: https://www.tiktok.com/@jason_mraz

Instagram: https://www.instagram.com/jason_mraz/

Facebook: https://www.facebook.com/JasonMraz/

Twitter: https://twitter.com/jason_mraz

YouTube: https://www.youtube.com/jasonmraz

