Da ieri venerdì 23 giugno, è disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “Era Maggio”,

il nuovo brano del cantautore milanese MARCO MASSA.

Il video del brano, girato dall’attore teatrale e professore d’arte Danilo Da Rodda, è visibile al seguente link: https://youtu.be/S87vt1Km4EU

“Era Maggio” è un brano che Marco Massa dedica alla madre preoccupata per le sue sorti, quando decide di cambiare improvvisamente vita e di intraprendere un nuovo percorso lontano dalle sicurezze del nucleo famigliare.

La canzone racconta la storia di una famiglia che, come spesso accade, per un periodo si perde nei meandri dell’orgoglio e delle incomprensioni.

Marco canta la sua necessità di ritrovare sé stesso per non farsi condizionare da una strada scritta non dal lui.

Il brano profondo e rassicurante, vede Marco Massa (voce e tromba) accompagnato da Matteo Minchillo (Tastiera), Max Elli (chitarra), Martino Malacrida (batteria) e Silvio Pozzoli e Moreno Ferrara (cori).

“In famiglia ero io il più piccolo, quindi la mia partenza lasciò la casa vuota – spiega Marco Massa – Riflettendoci in seguito, mi sono domandato qualcosa che a quei tempi non avevo minimamente affrontato, ossia: “Cosa avrà provato mia madre? Così le scrissi questa lettera, sperando di alleviare le sue preoccupazioni per il mio distacco da tutto e da tutti di quel momento, cercando di farle capire che era necessario farlo”

