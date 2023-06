L’eclettico cantautore e polistrumentista MARIO VENUTI è tra i vincitori del PREMIO CAROSONE 2023,

con la seguente motivazione: “Per il brano Napoli-Bahia, per il ponte tra culture per la sua carriera di chansonnier mediterraneo aperto alle contaminazioni, dai Denovo ad oggi”.

L’artista riceverà l’importante riconoscimento (ideato e curato nella direzione artistica dal giornalista e critico musicale Federico Vacalebre, biografo ufficiale di Renato Carosone) sabato 1° luglio sul palcoscenico dell’Arena Flegrea di Fuorigrotta a Napoli dove renderà omaggio ad Alan Sorrenti, Premio Carosone dell’anno scorso, cantando “Figlie delle stelle“.

“Napoli-Bahia” feat. Lucariello, Fabiana Martone e Neney Santos (etichetta Microclima, distribuzione Artist First) è il brano che anticipa il nuovo progetto discografico di Venuti in uscita in autunno (disponibile al link https://shorturl.at/beiY9 e il videoclip al link https://www.youtube.com/watch?v=uVxQ67lMddY) che con un sound e un ritmo travolgenti rappresenta un inno alla jeu de vivre che trasporta chi lo ascolta in un incrocio tra la cultura brasiliana e quella partenopea.

In estate saranno tante le occasioni per ascoltare dal vivo l’artista che proporrà i suoi più grandi successi.

Questi i prossimi concerti (calendario in aggiornamento):

28 giugno – P.zza Madonna di Pompei, Gravina di Catania (CT) (duo)

30 giugno – Palazzo della Cultura, Catania, Marranzano World Fest

1° luglio – Arena Flegrea, Napoli, Premio Carosone 2023

7 luglio – Istituto Italiano di Cultura, Istanbul

19 luglio – Stand Florio Live 2023, Palermo, Nostalgia del Futuro (solo)

28 luglio – Tenuta San Michele, Santa Venerina (CT), Festival Jazz in Vigna

29 luglio – Arena Castello Angioino, Mola di Bari (BA) (band)

30 luglio – Palazzo Sersale, Cerisano (CS), Premio Festival delle Serre D’autore

4 agosto – Favignana (TP) (duo)

5 agosto – Il Cretto di Gibellina di Alberto Burri, Gibellina (TP), FAVOLE SICILIANE Orestiadi di Gibellina (solo)

10 agosto – Monte Moscosi, Apiro Poggio San Vicino (MC), RISORGIMARCHE (solo)

11 agosto – Area Portuale, Catanzaro Lido (CZ) (band)

13 agosto – Villaggio Baia di Manaccora, anfiteatro interno, Peschici (FG) (band)

17 agosto – Alghero (SS), Jazz Alguer 2023 (band)

18 agosto – Casa Sanremo, Sapri (SA)

7 settembre – Marina Piccola di Vieste (FG) (band)

www.instagram.com/mariovenuti – www.facebook.com/mariovenutiofficial – www.tiktok.com/@mariovenutiofficial



Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia