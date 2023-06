Piogge e temporali in Lombardia. Giù anche le temperature

Piogge e temporali da oggi in Lombardia

Sulla Lombardia sole e caldo lasceranno presto il posto a una perturbazione che porterà temporali e rovesci, dapprima sui rilievi e poi anche in pianura, fino a venerdì 30 giugno.

Lo comunica il Servizio meteorologico di Arpa Lombardia che, per i prossimi giorni, prevede tempo instabile e temperature in calo, anche se oggi il termometro toccherà ancora punte di 35° C in alcune zone della pianura.

Le piogge, che da domani interesseranno in parte i rilievi portando un calo termico in pianura, venerdì saranno più diffuse e intense su tutta la regione. Venerdì sarà anche la giornata più fresca con massime a Milano tra 25 e 29°C. Le minime caleranno ulteriormente sabato 1 luglio con valori tra i 15 e 19° C.

Ozono

Le condizioni meteorologiche in arrivo favoriranno il progressivo rientro delle concentrazioni di ozono che ieri, 26 giugno, hanno fatto registrare superamenti della soglia di informazione dei 180 microgrammi/metrocubo in molte stazioni lombarde.

In particolare, il valore è stato oltrepassato nelle province di Bergamo (con un massimo orario di 225 µg/m3 a Osio Sotto), Como (con un massimo di 215 µg/m3 a Erba), Cremona (con un massimo di 181 µg/m3 a Corte de’ Cortesi), Lecco (con un massimo di 233 µg/m3 in città), Lodi (con un massimo di 186 µg/m3 in città), Monza (con un massimo di 216 µg/m3 a Meda), Milano (con un massimo di 196 µg/m3 a Limito di Pioltello), Pavia (con un massimo di 213 µg/m3 a Voghera) e Varese (con un massimo di 197 µg/m3 a Saronno).

Per minimizzare gli effetti di questo inquinante sulla salute, specialmente nei soggetti più a rischio (come bambini, anziani e persone con problemi respiratori), è consigliabile evitare il più possibile le attività all’aria aperta nelle ore di maggiore insolazione, generalmente dalle 12 alle 16.

Utile anche una dieta ricca di sostanze antiossidanti a base di frutta o verdura di stagione

