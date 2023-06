Luca Pappagallo cucina in diretta un gustoso menù estivo

Luca Pappagallo ci accompagna passo passo nella preparazione di un menù dal sapore estivo nel suo primo appuntamento live sul canale: “In cucina con Luca Pappagallo Live” in onda in diretta domenica 25 giugno dalle 15 su Food Network canale 33 e in live streaming su discovery+

Direttamente dalla sua casa di Arcidosso, in provicina di Grosseto, Luca è pronto ad accoglierci nella sua cucina – rustica, semplice, ma mai banale – per preparare insieme un menù perfetto per la stagione, con ricette sfiziose tutte da provare.

Il menù, chiamato Un’estate al mare, prevede un antipasto fresco a base di gazpacho, con pomodori, peperoni e cetrioli; pasta alla saracena come prima portata con ricotta, prezzemolo, pomodori e menta; e una gustosa seconda portata con calamari ripieni di olive, capperi, pomodorini e sapori a volontà. Un tripudio di gusto a base di ingredienti semplici e idee originali da assaporare e condividere con amici e parenti nei giorni estivi, e non solo. Del resto per Luca la cucina è tutto questo: ricordi e ingredienti che si mescolano e danno vita a piatti generosi e confortevoli.

Food Network

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia