Per i suoi 10 anni, Dominio Pubblico torna dal 27 giugno al 2 luglio al Teatro India di Roma

per portare in scena una nuova esperienza di Città, tutta immaginata dai giovani: una settimana di arte e creatività rigorosamente U25, spaziando tra teatro, musica, performance, arti visive, cinema, food… e tutto ciò che la creatività della giovane direzione artistica del Festival ha intercettato durante l’ultmo anno.

Dal Metaverso all’Oltreverso, Dominio Pubblico richiama artisti e artiste che hanno attraversato il festival o che lo rinforzeranno attraverso interventi creativi: Lorenzo Maragoni – Giulia Ananìa – DJ ICE ONE / Roger Bernat – FFF – Qui e Ora / Irene Volpe / Fettarappa – Guerrieri / Pablo Girolami – Capparella – Makhloufi.

La grande festa di apertura, inclusiva e partecipata, sarà il 27 giugno alle ore 18.30 negli spazi del Teatro India: tra gli ospiti, insieme alla Direzione artistica U25 che presenterà il nuovo programma della decima edizione intitolata OLTREVERSO, anche Irene Volpe, chef e content creator – già protagonista in passato di Dominio Pubblico – poi diventata nota al grande pubblico come finalista di Masterchef 10 grazie al suo estro creativo in cucina.

Sarà lei a dare vita alla speciale torta di compleanno di Dominio Pubblico, per un b-day party in piena regola.

Quella del 2023 sarà, infatti, un’edizione speciale del festival multidisciplinare per le nuove generazioni che in 10 anni ha lanciato, intercettato e ospitato esperienze di creatività in ogni forma, avviando un ricambio generazionale necessario e urgente.

Una storia che parte da lontano, e che racconta l’evoluzione di uno scenario artistico in continuo movimento, a volte sommerso, ma soprattutto che ha visto dal 2013 a oggi cambi epocali nella fruizione, nel tessuto cittadino, nei linguaggi, nei contesti sociali, e anche nelle lotte e nei dissensi.

Per info www.dominiopubblicoteatro.it / prenotazioni@dominiopubblicoteatro.it

Ingresso 5 euro / gratuito

