Domenica 4 giugno, alle 17:20 su Rai1, torna l’appuntamento con Francesca Fialdini e “Da noi… a ruota libera”

Nel programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

Questa puntata avrà come ospiti: Milly Carlucci, attualmente impegnata in giro per l’Italia in cerca di talenti con “Ballando on the road”, in attesa di tornare in autunno con la nuova edizione di “Ballando con le stelle”, il 16 giugno parteciperà con Alberto Angela e Luca Zingaretti all’inaugurazione della centesima edizione dell’Arena di Verona Opera Festival; Alberto Matano, giornalista e conduttore televisivo, alla guida dell’ennesima stagione di successo de “La vita in diretta”; Carla Signoris, torna protagonista al cinema dal 1 giugno con il film “Billy”, primo lungometraggio di Emilia Mazzacurati; Flora Canto, reduce dal successo de “I Migliori Anni” e de “I Migliori Anni dell’Estate”, dal 3 giugno torna a condurre su Rai2, il sabato alle 12, “Fatto da mamma e papà”.

