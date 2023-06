Il Comune informa i genitori delle alunne e degli alunni che frequenteranno le scuole

dell’infanzia statali e comunali e le scuole primarie e secondarie di primo grado statali di Bollate che, nei prossimi giorni, sarà possibile iscrivere i propri figli/e ai servizi extrascolastici comunali.

Ecco come fare, servizio per servizio.

Servizi di pre e post scuola

A partire dal 29 giugno 2023sarà possibile presentare la domanda di iscrizione ai servizi di pre e post scuola per le scuole dell’infanzia statali Bachelet, Munari e Collodi (ex materne) e di pre e post scuola per le scuole primarie statali (ex elementari) solo ed esclusivamente secondo la seguente modalità informatica mediante il sito www.bollate.e-civis.it (lo stesso utilizzato per il servizio mensa), dove saranno presenti tutte le istruzioni necessarie.

Non saranno accettate iscrizioni con modalità diverse da quelle indicate e non sarà possibile utilizzare alcuna modulistica cartacea o l’invio di comunicazioni mail.

Le iscrizioni termineranno il giorno 20 agosto 2023 e, dopo tale data, non sarà più possibile chiedere l’accesso al servizio.

Le date di inizio del servizio verranno comunicate al momento della pubblicazione dei calendari scolastici predisposti dai competenti dirigenti scolastici.

Servizi di trasporto scolastico

A partire dal giorno 29 giugno 2023 sarà possibile presentare domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico per le scuole primarie statali Rosmini di via Diaz e Montessori di via Montessori.

Il mezzo in servizio per il prossimo anno scolastico avrà una capienza complessiva di 42 posti con attivazione della linea di andata e ritorno.

Le iscrizioni termineranno il giorno 20 agosto 2023 e, dopo tale data, non sarà più possibile chiedere l’accesso al servizio.

Le date di inizio del servizio verranno comunicate al momento della pubblicazione dei calendari scolastici predisposti dai competenti dirigenti scolastici.

Richiesta riduzione del costo del buono pasto per il servizio mensa:

A partire dal 29 giugno 2023, le famiglie interessate potranno presentare le domande di riduzione del costo del pasto compilando la richiesta esclusivamente in modalità on-line (utilizzando il sito e-civis, dedicato al servizio mensa).

Sono ammessi al beneficio solo i cittadini residenti a Bollate e con una certificazione Isee in corso di validità, che non superi il valore di 25mila euro.

Per tutte le domande presentate regolarmente entro l’avvio dell’anno scolastico (settembre 2023) si applicherà la riduzione del costo già dal primo giorno di scuola mentre. Per le consegne successive a tale data, lo “sconto” partirà solo dal giorno successivo alla consegna, senza alcun effetto retroattivo.

Richiesta somministrazione dieta speciale

Si potrà presentare o rinnovare la richiesta di somministrazione della dieta speciale, sia per motivi sanitari che per scelte etico/religiose, a partire dal 29 giugno 2023, compilando la domanda esclusivamente in modalità informatica, mediante il sito www.bollate.ecivis.it (lo stesso utilizzato per il servizio mensa), dove saranno presenti tutte le istruzioni necessarie.

Non saranno accettate domande presentate con modalità diverse da quelle indicate e non sarà possibile utilizzare alcuna modulistica cartacea o l’invio di comunicazioni mail.

Le domande dovranno essere effettuate entro il 20 agosto 2023; dopo tale data sarà possibile presentare le richieste solo in caso di sopravvenute necessità sanitarie o etico/religiose non conosciute prima del 20 agosto.

