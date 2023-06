Proteggere la privacy online: diritti e precauzioni per uno studio sicuro

La riservatezza online rappresenta attualmente un argomento di primaria importanza, specialmente per gli studenti che partecipano a corsi online. Secondo un’indagine condotta dal governo italiano nel 2022, ed in particolare dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il 78% degli studenti e dei genitori ha manifestato preoccupazione per la sicurezza dei loro dati personali online.

Questa informazione evidenzia l’importanza di adottare adeguate misure per tutelare la privacy in un ambiente digitale sempre più diffuso. Un esempio tangibile di sensibilizzazione sulla sicurezza online è la Privacy Week di Milano, che promuove la consapevolezza riguardo alla privacy e alla sicurezza informatica.

Al fine di proteggere le nostre informazioni da possibili individui malintenzionati durante lo studio online, è importante adottare precauzioni come l’utilizzo di browser sicuri come Thor o Mozilla Firefox Focus, o installare una VPN.

I vantaggi di una buona VPN: tra studio e intrattenimento

Oltre alle considerazioni sopra menzionate, è importante sottolineare come l’utilizzo di una VPN possa anche apportare significativi miglioramenti alle prestazioni di una rete in termini di velocità, migliorando anche la fruizione di contenuti di intrattenimento.

In occasione dell’intervista al calciatore Alessandro Renica, apparsa nel blog di ExpressVPN, l’azienda ha reso omaggio ai tifosi del Napoli vincitore dello Scudetto dopo 33 anni, annunciando l’installazione di un server VPN nella città, in grado di aumentare la qualità, la sicurezza e la velocità dello streaming delle partite.

Un’altra misura che garantisce una maggiore sicurezza online, anche nella visione di contenuti online, è la scelta di password robuste per le proprie app e account. Secondo studio condotto dal Clusit, gran parte degli accessi non autorizzati agli account in Italia è causato da password deboli o facili da indovinare; l’Istituto di Sicurezza Informatica e Etica (ISIE) nel 2022 ha persino stimato che il 65% degli incidenti informatici è dovuto proprio a questo motivo.

Pertanto, è assolutamente indispensabile utilizzare password uniche e complesse. Per semplificare la gestione delle password, si consiglia l’utilizzo di un gestore di password affidabile. Questi strumenti consentono di generare, memorizzare e crittografare le password per ciascun account, evitando così il rischio di riutilizzare le stesse password su diversi siti.

Ulteriori sistemi di protezione

L’utilizzo di un sistema di protezione dell’accesso sia al dispositivo che ai vari programmi utilizzati, rappresenta un buono strumento contro gli attacchi informatici. Esso può includere l’autenticazione a due fattori o i sistemi di protezione integrati nei programmi contenenti dati sensibili. Ad esempio, il noto software Microsoft Excel offre una serie di sistemi avanzati per proteggere i dati sensibili, come la crittografia, la protezione con password, la firma digitale e la protezione dei file condivisi.

È essenziale evitare di condividere dati personali sensibili, come indirizzi, numeri di telefono o informazioni finanziarie su piattaforme o siti web non affidabili o non sicuri. Inoltre, è importante conoscere i propri diritti in merito alla privacy online, come stabilito dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) in Europa.

Questo documento garantisce ai cittadini il diritto di accedere ai propri dati personali e di richiederne la cancellazione o la rettifica, se necessario. Il GDPR fornisce altresì una serie di diritti agli individui per controllare come vengono gestiti e utilizzati i loro dati personali da parte delle organizzazioni.

