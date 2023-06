“Australia”: il nuovo brano di Cricca, cantautore romagnolo

“Australia” è il nuovo singolo di CRICCA, disponibile in digitale e in radio, che anticipa l’Ep in uscita il 23 giugno.

Il brano, distribuito da ADA Music Italy (WMG) e accompagnato dal videoclip, è stato presentato in occasione di Amici ’22, dove il cantautore romagnolo ha ottenuto la maglia del serale ed è arrivato alle porte della semifinale, raggiungendo la quarta posizione tra i cantanti.

La sua “Se mi guardi così”, che ad oggi vanta oltre 2.000.000 di streaming su Spotify e centinaia di migliaia di ascolti sulle altre piattaforme, è uno dei pezzi rimasti nel cuore del pubblico di questa edizione.

“’Australia’ è una canzone di rinascita, e racconta gli anni che ho passato in quel Paese da bambino – spiega l’artista -. Racconta la nostalgia per quei luoghi, e soprattutto per come ero io in quegli anni. La gioia nel vedere l’oceano, quel senso di libertà che provavo quando stringevo la mano a mio padre. Il ritornello nasce come un grido: “Vorrei tornare a ballare con te in questa lunga notte”, è un grido rivolto a quella parte di me che è un bambino e che è ancora dentro di me da qualche parte, ed è la mia parte più pura”.

“L’EP, da cui è estratto il singolo e che sarà composto da 6 brani, abbiamo deciso di chiamarlo col mio nome: CRICCA, parla di me, c’è dentro la mia vita fino ad oggi, quello che ho vissuto.

Ci sono le mie canzoni, la mia voce, le mie fragilità e tutto l’amore che ho ricevuto e che vorrei trasmettere a tutti quelli che ascolteranno le canzoni contenute al suo interno. È un insieme di quello che sono io, allegro e leggero, ma anche triste e profondamente malinconico”.

