Torna per il terzo anno 1000 Miglia Charity per la Ricerca

Sostenere la Ricerca medico-scientifica significa guardare al futuro.

Con l’obiettivo di coinvolgere sempre più persone nella missione comune di rendere i tumori ogni giorno più curabili, torna per il terzo anno l’iniziativa 1000 Miglia Charity per la Ricerca.

Dal 13 al 17 giugno si corre la 1000 Miglia, la storica corsa, famosa in tutto il mondo, delle più prestigiose vetture d’epoca che attraversano paesaggi stupendi, con il via da Brescia fino a Roma e ritorno.

Godendo di un grandissimo seguito, ogni anno la 1000 Miglia offre uno spettacolo che valorizza territori e suscita sempre emozioni, attira migliaia di appassionati da tutto il mondo e registra la presenza di molte personalità della cultura, della politica e dello spettacolo.

Ad affiancare la gara d’auto d’epoca per eccellenza scenderà ancora in pista la speciale pink car della Fondazione IEO-MONZINO: sarà un team di sole donne a guidare una Lamborghini Huracán Tecnica, ancora una volta completamente rosa per l’occasione.

La 1000 Miglia 2023 si presenta con una novità: 5 le giornate di gara – non più 4, con una tappa che per la prima volta arriva a Milano – che impegneranno le 405 auto ammesse al via da Brescia: dunque per questa edizione anche le ambasciatrici alla guida dell’auto rosa della Fondazione saranno più numerose.

Capitanate da Warly Tomei (board member della Fondazione IEO-MONZINO, ideatrice dell’iniziativa) e dalla dottoressa Viviana Galimberti (Direttore di Senologia Chirugica dello IEO, grande appassionata di auto e di guida veloce), saranno 6 le speciali pink driver che durante la corsa, con la loro coinvolgente energia, inviteranno alle donazioni con appelli di sensibilizzazione a favore della Fondazione IEO-MONZINO per la campagna Follow the Pink e in particolare per sostenere la ricerca oncologia di IEO Women’s Cancer Center, il centro multidisciplinare e multifunzionale a misura di donna dello IEO: Csaba dalla Zorza, Roberta Ruiu, Paola Turani, Giulia Valentina, Ludovica Frasca, Irene Saderini.

Chiunque potrà sostenere il progetto facendo una donazione libera attraverso la pagina di crowdfunding dedicata https://partecipa.fondazioneieomonzino.it/projects/1000-miglia-charity-2023-per-la-ricerca-it che verrà comunicata durante le tappe attraverso l’Italia anche grazie alla generosità delle coinvolgenti testimonial di 1000 Miglia Charity per la Ricerca.

Il Women’s Cancer Center è il primo centro in Italia riservato al mondo dei tumori femminili nella sua globalità: dalla gestione del rischio di ammalarsi, alla diagnosi precoce, alle terapie, fino al reinserimento nella quotidianità con il recupero del progetto di vita individuale.

È dunque “un posto per la donna”, dedicato alla salute femminile nel suo insieme. L’obiettivo finale è che, una volta accolta nel centro, la donna si affidi a chi la prende in carico, senza dover pensare ad altro che al proprio benessere.

Grazie anche a iniziative come queste è possibile continuare a sostenere lo IEO che lotta contro il cancro da quasi 30 anni, per potere un giorno vincere la sfida.

Le tappe della 1000 Miglia 2023, con le pink driver della Ricerca:



TAPPA 1 – MARTEDÌ 13 GIUGNO

Brescia > Cervia-Milano Marittima (attraverso il Lago di Garda, Verona, Ferrara, Lugo e Imola)

CSABA DELLA ZORZA

TAPPA 2 – MERCOLEDÌ 14 GIUGNO

Cervia-Milano Marittima > Roma (con passaggi a San Marino, Senigallia, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno)

LUDOVICA FRASCA

TAPPA 3 – GIOVEDÌ 15 GIUGNO

Roma > Parma (passando da Siena, Pistoia, il Passo dell’Abetone, Modena e Reggio Emilia)

ROBERTA RUIU

TAPPA 4 – VENERDÌ 16 GIUGNO

Parma > Milano (incrociando Stradella, Pavia, Alessandria, Asti , Vercelli, Novara)

IRENE SADERINI

TAPPA 5 – SABATO 17 GIUGNO

Milano > Brescia (salutando Bergamo, si attraversano la Franciacorta, Ospitaletto e Gussago)

GIULIA VALENTINA E PAOLA TURANI

