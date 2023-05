Vite non calcolate, di Ermanno Cavazzoni e Sergio Manfredi

Un film di Ermanno Cavezzoni e Sergio Maifredi, ideato da Sergio Maifredi, racconto di Ermanno Cavazzoni, musiche di Michele Sganga. Direttore della fotografia, montaggio e suono, Ruggiero Torre. Una produzione Teatro Pubblico Ligure – Sergio Maifredi. Il film è stato realizzato con il sostegno della Città di Genova

Nella vita è già tutto scritto o il destino è un caso? Ascoltando le vite degli altri, un ex professore in disgrazia ritrova un suo posto nel mondo.

SINOSSI

Un ex professore non trova più motivo di stare al mondo, prende un treno e si trova a Genova, sulla riva di un gelido mare invernale. Finisce in un’antica abbazia che ospita i disperati senzacasa, il Boschetto. In attesa del direttore per essere accolto, gira tra i chiostri rimuginando sulla vita: è scritta fin dalla nascita o è tutto un caso fortuito? E incontra via via gli ospiti, parcheggiati lì, in un limbo che accoglie e non giudica; gli raccontano i loro casi: un carabiniere, una contessa, un ferroviere, un mozzo di nave; un’umanità intera, nella sua variopinta diversità, come nel retropalco del teatro del mondo. Esce rimarginato, come fosse estate, per vivere quel che gli resta.

www.teatropubblicoligure.it

