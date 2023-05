Turi mette in mostra così le bellezze del territorio e la bontà dei prodotti della sua agricoltura, accoglie il turista per trasportarlo in un’esperienza a tutto tondo tra enogastronomia, spettacolo, arte, tour guidati e mercatini. L’evento, infatti, colorerà le vie centrali della città (piazza Silvio Orlandi, via Sedile, via XX settembre, piazza Pertini, via Gramsci, via Antonio Orlandi, largo Pozzi, piazza San Giovanni e piazza Moro) proprio nel periodo centrale della raccolta.

La Ciliegia “Ferrovia” di Turi diventa così traino ed emblema del territorio ed è la grande protagonista di un villaggio che si caratterizza per l’area fiera mercato e gli stand commerciali, per l’area enogastronomica, per i mercatini artigiani e hobbisti, per il palco centrale con gli eventi di musica e spettacolo, per gli appuntamenti collaterali con le mostre di arte e per i tour guidati alla città. In particolare il turista, oltre ad accedere all’area fieristica, potrà cogliere l’opportunità di visitare la Grotta di Sant’Oronzo (escursione a cura dell’Ass. Bersaglieri) e il Borgo Antico (escursione a cura dell’Ass. Il Viandante).

MUSICA E SPETTACOLO

Il programma musicale sarà aperto sabato 10 giugno 2023 con la Banda Cittadina di Turi “Don Giovanni Cipriani” e con il live di dj Eddy De Marco accompagnato dai maestri di ballo della scuola “Hops” swing anni 30-40. Nella mattinata di domenica 11 giugno, inoltre, saranno i giovani musicisti della Young Marching Band a suonare, in maniera itinerante e lungo tutto il percorso.

Nella serata di domenica 11 giugno, invece, la Sagra si farà trasportare dalla musica e dallo show della Conturband, la prima marching band pugliese.

Sempre domenica 11 giugno, infine, sul palco centrale spettacolo comico con Tommy Terrafino, Nando Timoteo, Trio La Ricotta e Andrea Di Marco. In onore di una delle figure che ha sempre e maggiormente contraddistinto la Sagra nelle sue precedenti edizioni, ovvero Piripicchio, al secolo Vito Guerra, scomparso ad agosto 2022: la Sagra ospiterà sia sabato 10 che domenica 11 giugno la bassa musica del suo gruppo, U’Sciaraball.

L’ARTE IN SAGRA