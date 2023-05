Torna l’Open Week al CPM Music Institute di Milano

Da sabato 13 a giovedì 18 maggio artisti e operatori del settore musicale calcheranno il palco del Teatro del CPM Music Institute di Milano,

la scuola di musica fondata e presieduta da Franco Mussida, per l’atteso appuntamento con le prestigiose OPEN WEEK, giunte quest’anno alla 34ª edizione

Una settimana di laboratori didattici e masterclass che vedranno protagonisti diversi ospiti, tra cui FOFFO BIANCHI, ROBERTO CACCIAPAGLIA, FABIO CELENZA, PAOLO CERESOLI e METATRON, ALBERTO CIPOLLA, ANNA DAL PASSO, ENRICO MERLIN, MILLE, JOSÉ DIOGO NEVES, ANTONIO PETRUZZELLI, STEFANO PISETTA, MASSIMO PRIVITERA, DANIELE TROMBY, RAFFAELLA ZAGO, ZE IN THE CLOUDS e tanti altri.

Di seguito il calendario dell’Open Week:

SABATO 13 MAGGIO

Dalle ore 10.30 alle ore 12.30

Masterclass di Tecnico del Suono – From Portugal to Estonia: the art of Mixing con JOSÉ DIOGO NEVES

LUNEDÌ 15 MAGGIO

Dalle ore 10.30 alle ore 12.30

Inaugurazione Open Week – Suono e Musica: strumenti di consapevolezza e di libertà emotiva con FRANCO MUSSIDA

Dalle ore 14.30 alle ore 16.00 Masterclass di Basso – Performance: la realtà supera il sogno con ANTONIO PETRUZZELLI

Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 Presentazione del libro “Storie di straordinaria fonia. Dagli studi RCA alle grandi produzioni live” con FOFFO BIANCHI

Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 Gli inediti di Creamusica 2023 e SongWriting

Dalle ore 20.00 alle ore 21.30 CPM NIGHT – CPM Poetry Slam – IV Edizione

MARTEDÌ 16 MAGGIO

Dalle ore 10.00 alle ore 11.30

Arte e salute sociale – Prima di tutto un artista deve essere LIBERO con ANNA DAL PASSO

Dalle ore 12.00 alle ore 13.30

Masterclass di Chitarra – Miles Davis e la Rivoluzione Elettrica con ENRICO MERLIN

Dalle 14.30 alle 15.30 Incontro con l’artista – MILLE

Dalle 17.00 alle 18.30 Incontro con l’artista – ZE IN THE CLOUDS

Dalle ore 19.30 alle ore 20.30 CPM Night – Doppiaggi e Arrangiamenti con FABIO CELENZA

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO

Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 Focus On Graduate – La Black Music dagli anni ’90 ad oggi con RAFFAELLA ZAGO

Dalle ore 11.30 alle ore 13.00 Masterclass di Composizione – Evocazioni Cine-musicali con MASSIMO PRIVITERA

Dalle ore 14.30 alle ore 16.00 Masterclass di Batteria – Batteria: approccio, pratica e pensieri al servizio della musica con STEFANO PISETTA

Dalle ore 18.00 alle ore 19.30 Cerimonia di consegna dei diplomi

GIOVEDÌ 18 MAGGIO

Dalle ore 10.00 alle ore 11.15 Incontro con ROBERTO CACCIAPAGLIA

Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 Focus On Graduate – L’espressività del timbro e la tecnologia come strumento di controllo con DANIELE TROMBY

Dalle ore 14.30 alle ore 15.30 Masterclass di Composizione – Orchestrazione: l’orchestra classica nel pop, dai quartetti d’archi al festival di Sanremo con ALBERTO CIPOLLA

Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 Music Management con METATRON e PAOLO CERESOLI

Dalle ore 19.00 alle ore 21.00 CPM NIGHT – Best Solo Performance

Gli incontri sono riservati agli iscritti ai corsi del CPM, tranne le Masterclass di Basso e di Chitarra che sono aperte agli esterni su prenotazione e a pagamento.

Tutte le info su www.cpm.it.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale del CPM (www.cpm.it), inviare una e-mail a eventi@cpm.it o chiamare allo 02.6411461

