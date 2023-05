Isabella Biffi – Isabeau: terza parte intervista

Isabella biffi, in arte Isabeau parla del suo libro “Libera dentro”

Terza parte dell’intervista

Questo libro è un pò il ponte tra il passato e il tuo attuale – futuro, giusto ?

«Beh diciamo che per avanzare bene nella vita non bisognerebbe mai scordare da dove arriviamo, delle nostre radici. La vita è fatta di errori di cadute e di rialzate e menomale…. Se partiamo dal fatto che rendersi conto che nella vita nessuno ti regala nulla e che ciò che conquisti è grazie al tuo impegno constante è già un partire con il piede giusto.

Spesso vorremmo che certi progetti potessero esaudirsi in tempi veloci anzi velocissimi ma poi l’esperienza insegna che a volte certi progetti sia stato un bene che non si siano realizzati e che forse non ci avrebbero reso così felici come spesso si pensa.

Quindi, questo libro mette un po’ a confronto quelli che sono stati i miei sogni giovanili fatti da impeto, da corse veloci, da quelle cose o sogni da realizzare a tutti i costi senza mai

soffermarsi e chiedersi se la direzione fosse quella più giusta,¸beh! Oggi non è più così, rimane sempre la passione e la voglia di realizzarsi e di portare sul palco spettacoli che abbiano però una profondità e un valore diverso senza necessariamente essere in primo piano ma facendo crescere a volte giovani che possano diventare bravi e talentuosi con un buon spessore interiore.

Sviluppare la bellezza esteriore senza aver lavorato a quella interiore purtroppo non porta molto lontano.. Oggi ho un’età in cui, non ho più paura ad esprimere ciò che penso, non ho nulla da perdere e quindi, se non sono convinta di un lavoro o di una proposta preferisco non accettarla e rilassarmi attendendo la cosa giusta per me.

L’attesa è ciò che fa la differenza tra passato e presente….. quell’attesa che impari solo nel tempo e che purtroppo nessuno ti insegna….Saper attendere a volte, è sapere vincere»

