Sergio Bonelli Editore presenta “Dylan Dog. Grand Guignol”

Ah, il teatro! Il regno dove personaggi in cerca di autore incontrano autori in cerca di ispirazione, di fronte a un pubblico avido di emozioni.

Grottesche messinscene d’orrori di cartapesta, coltelli di gomma, macabre romanticherie e intricate vicende da feuilleton ottocentesco. Signore e signori, siate i benvenuti al Théâtre du Grand Guignol!

Ma ricordatevi che quando sul palco realtà e recita si fondono e tra una finzione e l’altra emerge la morte vera, per Dylan Dog le cose si complicano…

È proprio qui, in questo universo magico, che ci conduce DYLAN DOG. GRAND GUIGNOL, scritto da Tiziano Sclavi, disegnato da Luigi Piccato e in arrivo in libreria e in fumetteria.

La postfazione e le interviste a Sclavi e a Piccatto in chiusura di volume sono di Graziano Origa.

Sui social e online

https://www.facebook.com/DylanDogSergioBonelliEditore/

https://shop.sergiobonelli.it/dylan-dog/2023/03/30/libro/dylan-dog-grand-guignol-1022924/

Altri articoli di libri su Dietro La Notizia