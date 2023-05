Lo Spirit de Milan, anche questa settimana, propone nuovi appuntamenti all’insegna della musica dal vivo, della buona cucina, del sano divertimento e del ballo.

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO

Alle 22.00 – PERCHÉ CI VUOLE ORECCHIO – OPEN MIC: il palco dello Spirit si apre a tutti (cantanti e musicisti amatoriali e non) per esibirsi con il proprio strumento musicale su uno o due brani a scelta. Per partecipare, bisogna prenotarsi al seguente link: https://forms.gle/BTnBy1VpqgnJdeFE6.

GIOVEDÌ 4 MAGGIO

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con I CIAPARATT: giovane trio musicale che propone dal vivo un raffinato repertorio della canzone popolare milanese rivisitando in questo stile famose canzoni del genere, da Gaber a Jannacci, Cochi e Renato I Gufi e Svampa.

VENERDÌ 5 MAGGIO

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA BANDIERA GIALLA con ALEXANDRA DRAG QUEEN: spaziando nella storia della dance music mondiale nei suoi periodi più “favolosi”, con lustrini e paillettes, Alexandra farà ballare il pubblico al ritmo dei suoi fianchi e delle sue parrucche voluminose e scintillanti. A seguire Dj Set con i 45 giri in vinile di Mariano Rano.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (10 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 6 MAGGIO

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con JUMPING JIVE: band con un repertorio che è l’espressione più autentica della swing era degli anni ‘30 e ‘40, l’alto grado di improvvisazione, ritmo ed andamento sincopato sono l’espressione di balli quali Lindy Hop, Balboa, Shag sino al più frenetico Boogie Woogie (ingresso a pagamento). A seguire Swing Dj set con Big Mama.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2023).

DOMENICA 7 MAGGIO

Dalle 11 alle 21 – WUNDER MRKT: lo Spirit de Milan si popolerà di oltre 100 espositori dove poter acquistare creazioni artigianali, abbigliamento vintage, pezzi unici, oggetti di design e arte. Non mancheranno cibo, musica e tanta bella gente pronta a sorridere con gli occhi e a gustarsi ogni momento della giornata.

Dalle 12.00 – esibizione della Compagnia Burattini Aldringhi

Alle 15.30 – HOT JAZZ CLUB con NOTA JAZZ BAND.

Alle 20.30 – concerto di CIPRIANO’S BANDA: concerto carico di energia, dalle sonorità poliedriche e originali, capace di emozionare e catturare un pubblico ampio ed eterogeneo. Una performance elettrizzante che vuole esplorare la tradizione del teatro canzone e del cantautorato, per riportare in luce una storia e un’identità al giorno d’oggi ormai dimenticata.

