Dalla vittoria della sedicesima edizione di X Factor, i Santi Francesi hanno pubblicato nuova musica e calcato i palchi dei club delle principali città d’Italia, davanti a migliaia di fan.

Come avevano promesso, questo è stato solo l’inizio del loro 2023: Alessandro e Mario infatti torneranno on the road per un tour che li vedrà quest’estate protagonisti nei più importanti festival in giro per l’Italia.

“È arrivato il momento che aspettavamo da mesi – raccontano i Santi Francesi – Quest’estate ritroveremo il nostro posto nel mondo, tra un muro di suoni e il calore dei corpi, per stupirci ancora come bambini. Avrete il frutto del nostro silenzio. Ecco le prime date del tour estivo, non vediamo l’ora.”

Il power duo è attualmente al lavoro per portare nuova musica sui palchi quest’estate, oltre alle canzoni più amate dai loro fan e l’ultimo progetto “in fieri” (https://santifrancesi.lnk.to/InFieri; Epic Records Italy/Sony Music Italy).

Di seguito il calendario dei live, organizzati da Vivo Concerti, in costante aggiornamento:

5 luglio – Pavia – “La Città come palcoscenico” Castello Visconteo

18 luglio – Sarzana (SP) – Moonland

19 luglio – Bologna – Bonsai Garden

3 agosto – Assisi (PG) – Suoni Controvento

4 agosto – Arezzo – Arezzo Music Fest

18 agosto – Edolo (BS) – Valle Camonica Summer Music

27 agosto – Empoli – Beat Festival

6 settembre – Moncalieri (TO) – Ritmika

Le prevendite sono disponibili da oggi 10 maggio, su www.vivoconcerti.com e da lunedì 15 maggio alle ore 11:00 nei punti vendita autorizzati.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

https://www.instagram.com/santifrancesi/

