La band multiplatino THIRTY SECONDS TO MARS ha pubblicato il nuovo singolo “STUCK”

Si tratta del primo estratto del nuovo album “It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day” in uscita a settembre.

Un brano propulsivo che pone, dunque, le basi per la nuova era musicale dei fratelli Jared e Shannon Leto, a cinque anni dall’uscita del loro ultimo progetto discografico.

Il singolo è accompagnato dallo straordinario video: https://www.youtube.com/watch?v=di-VTrW7Kr0 diretto dallo stesso Jared Leto, una vera e propria celebrazione della forma umana, del design, dell’alta moda, dell’arte e della danza.

A proposito del video, Jared Leto racconta: “grazie a mia madre incredibilmente creativa, io e mio fratello abbiamo sviluppato l’amore per l’arte e la fotografia fin dalla tenera età. Il video di STUCK – la nostra prima nuova canzone in cinque anni – è una lettera d’amore ad alcuni dei miei fotografi preferiti. Artisti che hanno avuto un impatto molto profondo su di me come Richard Avedon, Irving Penn, Robert Mapplethorpe, Diane Arbus, Herb Ritts e altri. Artisti il cui lavoro ha cambiato il modo in cui vedevo le cose e mi ha mostrato nuove possibilità ad ogni svolta.”

Pieno di energia, il video vede inoltre come protagonista un cast incredibilmente unico che interpreta la canzone con movimento, metafore ed azione.

In “Stuck” la voce eterea e la chitarra del carismatico frontman Jared Leto si trasformano rapidamente in un’esplosione di bassi e sonorità più grintose ed aggressive che riproducono perfettamente il caotico tira-e-molla di cui parla la canzone.

A fine maggio, i THIRTY SECONDS TO MARS saliranno sul main stage del Big Weekend di BBC Radio 1 e ad Agosto la band si esibirà per la terza volta sul palco del Lollapalooza Festival dove mancava dal 2006.

Proseguendo la scia dei loro live, i THIRTY SECONDS TO MARS performeranno ad ottobre anche al When We Were Young Festival di Las Vegas, già sold out.

Altre date saranno annunciate a breve.

