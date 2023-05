Prosegue, con grande successo di pubblico e critica, il “MENO PER MENO TOUR” di Niccolò Fabi nei teatri italiani, che si concluderà il 28 maggio al Teatro Romano di Ostia Antica (RM).

E in continuità con una parte del tour teatrale, diviso in due set diametralmente opposti dove dal sound intimo ed essenziale della prima parte, in cui il cantautore è da solo sul palco, si passa all’esplosione e alla magia del suono dell’orchestra notturna clandestina nella seconda, quest’estate Niccolò porterà sui palchi di festival e rassegne della penisola uno spettacolo in solo.

Nel corso degli anni il cantautore romano ha proposto spesso la sua musica in formula acustica, ma risale al 2011 il primo e unico tour in solo.

A distanza di 12 anni, e dopo una tournée musicalmente molto ricca, Niccolò metterà al centro il suono acustico e leggero della sua voce, accompagnato da chitarra e pianoforte, e sarà protagonista di alcuni appuntamenti d’eccezione tra parole e musica.

Queste le prime date del “SoloTour Estate 2023”, organizzato da Magellano Concerti e prodotto da Ovest:

22 giugno – ALGHERO (SS) – Abbabula Festival;

9 luglio – MONFORTE (CN) – Monfortinjazz;

13 luglio – ARCO (TN) – Festival Il Castello Cantato;

14 luglio – CESENATICO (FC) – Arena Cappuccini;

15 luglio – RAVENNA – Ravenna Festival (ospite di “Un rave classico”);

21 luglio – PRATOVECCHIO STIA (AR) – Naturalmente Pianoforte;

22 luglio – GAVI – Attraverso Festival;

28 luglio – SAN MINIATO (PI) – Musicastrada Festival;

29 luglio – GRADISCA D’ ISONZO (GO) – Arena del Castello;

30 luglio – PONTE DI LEGNO – TONALE – Water Music Festival (Lago di Valbiolo);

1 agosto – GUSPINI (SU) – Miniere di Montevecchio;

3 agosto – JESI (AN) – Festival Pergolesi Spontini;

6 agosto – LAGHI DI MONTICCHIO (PZ) – Vulcanica Festival;

7 agosto – MATERA – Terrazza Lanfranchi;

8 agosto – CORIGLIANO D’OTRANTO (LE) – SEI FESTIVAL (CastelloVolante);

18 agosto – LOCALITÀ LE EJ DI LAMON (BL) – Dolomiti Arena Festival.

Per tutte le info sui biglietti consultare il sito: www.magellanoconcerti.it o https://www.niccolofabi.it/web/estate-2023/

E intanto per tutto il mese di maggio, Niccolò Fabi prosegue il suo viaggio live nei teatri italiani con uno spettacolo unico sia dal punto di vista musicale sia da quello emotivo.

Durante la seconda parte del live sul palco con Niccolò e l’orchestra anche Roberto Angelini (chitarra acustica, chitarra elettrica, slide, ARP), Alberto Bianco (chitarra e basso) e Filippo Cornaglia (batteria).

Dopo i sold out delle date di ISERNIA, BOLOGNA, MILANO, TORINO e ROMA (data del 21 maggio), esauriti i biglietti anche le date di PESCARA e BARI.

Queste le prossime date del tour “Meno per meno” (organizzato da Magellano Concerti e prodotto da Ovest):

5 maggio ad ANCONA (Teatro delle Muse)

6 maggio a PESCARA (Teatro Massimo) – SOLD OUT

8 maggio a BARI (Teatro Petruzzelli) – SOLD OUT

9 maggio a LECCE (Teatro Politeama Greco)

11 maggio a CATANIA (Teatro Metropolitan)

12 maggio a PALERMO (Teatro Golden)

15 maggio a FIRENZE (Teatro Verdi)

16 maggio ad ASSISI – PG (Teatro Lyrick)

19 maggio a NAPOLI (Teatro Augusteo)

21 maggio a ROMA (Auditorium Parco della Musica) – SOLD OUT

23 maggio a PARMA (Teatro Regio)

24 maggio a GENOVA (Teatro Politeama Genovese)

28 maggio a ROMA (Teatro Romano di Ostia Antica)

Per info sui biglietti: www.niccolofabi.it/web/live/ e www.magellanoconcerti.it

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia