Guida all’affitto di una casa vacanze in Italia: Consigli e suggerimenti

Il Bel Paese è così grande e vario che una vita non basterebbe per vederlo tutto.

Se decidi di fermarti qualche settimana o dei mesi, uno dei modi migliori per vivere al meglio e con meno stress la vera autentica esperienza italiana è quella di affittare una vera e propria casa vacanza.

In questa guida verranno forniti dei consigli e delle raccomandazioni per evitare di fare un passo falso e per sostenerti nella ricerca della casa vacanze o dell’appartamento perfetto in Italia.

Valuta il tuo budget

Le città italiane possono variare di dimensione, dalle spiagge di Bari ai mercati di Palermo, dalle stradine di Napoli ai borghi medievali toscani, la diversità delle città si rispecchia chiaramente nel prezzo a cui vengono offerte le opzioni di case vacanza.

Ci sono flat o appartamentini fuori dal centro che potrebbero rientrare nel budget della maggior parte dei viaggiatori, mentre case grandi, spaziose e magari con una bella terrazza vista San Pietro potrebbero costare migliaia di euro al mese. Prima di partire puoi farti un’idea più chiara dei prezzi degli affitti nei diversi quartieri utilizzando siti specializzati, come ad esempio rentola.it. A seconda dei benefit, come per esempio la vasca ad idromassaggio e la guardia notturna, potresti trovare prezzi diversissimi anche nello stesso quartiere o tra due proprietà che si trovano nello stesso quartiere o addirittura nella stessa strada.

Scegli la zona giusta

Prima di prendere in affitto una casa vacanze, cerca di creare una lista delle ragioni per cui vuoi passare del tempo in quella specifica città, e come vorresti utilizzare questo tempo.

Vuoi passare del tempo a Firenze per visitare i musei e il centro storico? In quel caso una casa in centro e più vicino ai siti storici e archeologici della città fa al caso tuo.

Se preferisci una zona più giovane dall’atmosfera meno formale potresti provare a cercare una sistemazione attorno, per esempio, al quartiere di Sant’Ambrogio.

Nel caso tu voglia passare del tempo immerso nel verde e se una delle tue priorità siano gli spazi verdi dove correre o portare a passeggio il tuo cane, potresti cercare una zona di campagna collegata alla città da treni o passanti.

Pianifica in anticipo

L’Italia è il secondo paese più visitato al mondo, milioni di persone decidono di passarci qualche giorno o delle settimane, sia in estate che in inverno a seconda dei loro gusti. Come per tutte le vacanze, pianificare è importante per trovare la sistemazione perfetta e non ritrovarsi ad accettare di affittare qualsiasi posto si sia liberato all’ultimo momento.

Se stai cercando qualcosa a medio termine, e hai intenzione di visitare l’Italia in estate, il consiglio è quello di iniziare la ricerca della tua sistemazione almeno con sei mesi di anticipo. Muoversi con largo anticipo potrebbe non essere il tuo stile, ma avere abbastanza tempo per esplorare tutte le opzioni e fare una scelta oculata farà la differenza una volta partiti.

Leggi le recensioni e verifica le referenze

Leggere le review e le referenze dei proprietari delle case vacanze è una parte cruciale del processo. Se trovare recensioni sembra essere più difficile del previsto, provare a cercare il nome della proprietà su google potrebbe fornirti gli indirizzi di siti diversi da quelli che usi, con commenti e review in altre lingue, che una volta tradotte ti potranno aiutare a farti un’idea più chiara della proprietà e dei servizi offerti.

Affittare da una fonte affidabile è importante per evitare le brutte sorprese.

Poni domande

Se hai domande sulla casa, sulla zona o sugli eventi della città che vorresti visitare, non esitare a contattare il proprietario. È tuo diritto ed è importante sapere tutto ciò che riguarda l’appartamento e il vicinato prima di fare l’ultimo passo.

Sei interessato ad un evento in particolare, come la Roma Jewelry Week? Non vorrai sicuramente passare ore sui mezzi pubblici o trovarti in zone che, nonostante su Google Maps sembrano vicine e fornite di tutti i servizi, si rivelino essere isolate.

Oltre alla posizione, ai mezzi e agli eventuali servizi di trasporto privato come taxi e autisti, fare tutte le domande del caso al proprietario chiarirà i tuoi dubbi in merito ai comfort della casa. Lavatrice, aria condizionata, WI-FI e riscaldamento centralizzato sono comodità che non dovrebbero mai mancare.

Verifica i dettagli del contratto

Prima di firmare, assicurati di aver chiarito tutti i punti e aver capito tutte le condizioni. Verifica i costi aggiuntivi, come costi di pulizia, assicurazione, i termini per la restituzione della caparra e le politiche di cancellazione e della modifica delle date di alloggio.

In conclusione

Preparati con largo anticipo, studia le città, i mezzi di trasporto e i servizi offerti e non aver paura di fare troppe domande! Con un minimo di preparazione e pianificazione ti sarà facile, vivere le città italiane, giorno per giorno, come se ci fossi nato.

