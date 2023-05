Il 20 e 21 maggio il Teatro Gerolamo di Milano ospita il nuovo allestimento dello spettacolo ZITTI TUTTI! di Raffaello Baldini, con protagonista un ironico, tragico, matto, comico e nevrotico Gigio Alberti.

Zitti tutti! È lo sfogo di un uomo che si ribella. Un uomo, uno qualunque, che passa in rassegna la sua vita e reagisce contro tutto e contro tutti: il paese, la sua infanzia, le mode, la musica, la morte, l’esser ricco e l’esser povero, l’esser bianco e l’esser nero, i figli, la moglie, i sogni, i viaggi, i libri, il sapere, il tempo che passa.

Il protagonista dei versi iperrealisti di Baldini, a mezza via fra il monologo e la descrizione, è un uomo comune tormentato dalla nevrosi, umiliato dalla vita, ma quasi mai patetico. Le storie di paese che racconta risultano ora grottesche, ora di una comicità irresistibile.

Si rende conto dei giorni di “vuoto” in cui vive e così cerca di riempire il tempo proprio parlando.

Vuole riempire tutto con le parole. Così parla, parla e ricorda anche un ultimo episodio, quello che ha scatenato la follia: la crisi matrimoniale. Si accorge dunque che le parole non servono a nulla, “sono un bla bla continuo” e questo parlare incessante risuona nel suo cervello: la gente parla, parla senza scopo e non sta mai zitta. Allora si mette a urlare: “State zitti per favore, zitti. Zitti tutti!”.

Zitti tutti! fa parte della trilogia di monologhi di Raffaello Baldini pubblicata da Ubulibri e Einaudi. In questa messa in scena Lorenzo Loris parte da una premessa fondamentale, l’utilizzo della traduzione in italiano del testo, scritto originariamente in romagnolo.

Durata spettacolo: 70 minuti

ORARI: sabato ore 20 – domenica ore 16

PREZZI: da 10 a 23 €

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI uffici: 02.36590120 / 122 | biglietteria 02 45388221

biglietteria@teatrogerolamo.it – info@teatrogerolamo.it – www.teatrogerolamo.it

TEATRO GEROLAMO

Piazza Cesare Beccaria 8 – 20122 Milano

