Dal web al palcoscenico. La vita dei docenti disperati diventa uno spettacolo teatrale comico di Filippo Caccamo: Tel chi Filippo! al CrebergTeatro Bergamo il 26 maggio.

Non c’è studente italiano che negli anni scorsi non si sia identificato nel tormentone web “mai una laurea”, lanciato dall’attore e comico Filippo Caccamo e diventato poi spettacolo teatrale.

Oggi la situazione si è ribaltata: da studente disperato, Caccamo si è laureato veramente in Scienze dei Beni Culturali con Magistrale in Storia e Critica dell’Arte e, nella vita – ironia della sorte -, ha iniziato a insegnare.

Il suo percorso artistico ha così subito una brusca virata: abbandonati i panni degli studenti universitari in perenne attesa di una laurea, si è ritrovato a indossare quelli del “nemico”: i professori!

Il suo punto di vista ora è dietro la cattedra e da quello ha preso le mosse lo spettacolo Tel chi Filippo! (da lui stesso ideato, scritto, diretto e interpretato) che, dopo sei mesi di tutto esaurito continuativi, sarà in scena al CrebergTeatro Bergamo il 26 maggiodove si concluderà lastagione teatrale 22 23.

I suoi primi fan sono proprio i docenti che lo seguono da tutta Italia, i quali, all’insegna di una certa autoironia, si rivedono negli sketch messi in scena.

In realtà, è facilissimo per tutti immedesimarsi e riconoscersi nei personaggi di Filippo, o perché si hanno figli in età scolare o perché il pensiero di ciascuno, in un attimo, torna indietro agli anni trascorsi sui banchi.

Con il tour estivo, infine, lo spettacolo cambierà nome, adattandosi ancora una volta ai luoghi comuni sugli insegnanti, e sarà ribattezzato: Non abbiamo tre mesi di vacanza! – Tel chi Filippo!

