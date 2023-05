Stem4Sud parte dall’Istituto Bianchi di Napoli

Parte dall’Istituto Bianchi di Napoli il Progetto Stem4Sud per coinvolgere ed avvicinare bambini e ragazzi alle tematiche Stem.

“Stem4Sud nasce per avvicinare sin da piccoli i bambini alle materie scientifiche, dare loro così più possibilità professionali per cogliere le opportunita’ che vengono dall’innovazione tecnologica e dalla transizione ecologica e per rendere più competitivo il nostro sistema economico grazie alle competenze e ai talenti dei giovani che avvicineremo alle materie STEM. Per tutte queste ragioni siamo felici di annunciare che la Chief Learning Futurist di Google Sydney Savion presiederà il nostro Comitato Scientifico”.

Raccontano così la filosofia del progetto i fondatori di Stem4Sud Carmine Esposito e Paola Ferrari che sarà presentato domani 12 maggio a Napoli all’Istituto Il Nuovo Bianchi (Piazza Montesanto 25).

Il progetto Stem4Sud (https://Stem4Sud.org) è promosso da un gruppo di associazioni ed imprese guidata dalla Compagnia dei Figliuoli (https://lacompagniadeifigliuoli.it) e dall’Accademia di Gagliato Globale (https://accademiadigagliato.org).

