Chaze racconta la sua “casa” nel nuovo singolo “Cura di me” disponibile da venerdì 26 maggio in streaming e in digital download.

La parola “casa” nasconde una moltitudine di significati. Durante l’infanzia è radici, fondamenta, protezione; può diventare “limite”, addirittura “prigione” in adolescenza, per poi ritornare “rifugio” una volta che la si è lasciata.

Come mai ora che abbiamo finalmente trovato la nostra strada ci giriamo a guardare con malinconia da dove siamo venuti?

“Ho scritto questo pezzo dopo il mio trasferimento a Milano, evento che ha stravolto le mie abitudini e sicurezze – racconta Chaze – Dopo un lungo periodo di mancanza di ispirazione durato mesi, ho sentito più che mai l’esigenza di trasporre in musica tutte quelle sensazioni che mi mandavano in confusione ed in soli 4 giorni ho chiuso strumentale, testo e registrazioni, anche grazie al fondamentale contributo nella stesura del ritornello di Francesco “LOVI” Lovisetto, altro artista del roster CanovaRec con cui si è da subito instaurato un forte legame. Attualmente ‘Cura di me’ è la traccia a cui tengo di più per il modo in cui è stata lavorata, per la sincerità del testo e la coerenza con la strumentale”

“Cura di me” insieme ai singoli precedentemente usciti “Suture” (https://canovarec.lnk.to/suture), “Posso stare senza” (https://canovarec.lnk.to/C_PSS) e “Insetti nella pancia” (https://canovarec.lnk.to/insettinellapancia)

disegnano una personale dimensione che Chaze ci invita ad esplorare in tutti i suoi colori e che si potrà ascoltare dal vivo il 4 giugno sul palco Live Stage al Nameless Festival 2023, in occasione di uno dei più grandi eventi di musica in Italia

