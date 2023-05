Róisín Murphy torna in Italia con una data, organizzata e prodotta da Vivo Concerti,

che si terrà domenica 16 luglio 2023 nel contesto del Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano.

I biglietti per la data sono disponibili su vivoconcerti.com

Róisín Murphy è pronta a far cantare a tutta Milano il nuovo singolo “CooCool”, la prima novità discografica dal 2021, che consacra il suo ingresso nel roster della label Ninja Tune.

Prodotto da DJ Koze, è probabilmente un’anticipazione del suo sesto album solista, pezzo in cui si conferma capace di sovvertire le aspettative con una traccia che combina diversi generi musicali e ha un’anima intrigante.

In continua evoluzione, Róisín Murphy – già parte del duo Moloko – è un’ artista che si spinge sempre oltre i suoi confini sia in studio che dal vivo.

Importante l’apparizione al Glastonbury West Holts Stage ma anche gli show che l’hanno vista protagonista all’Homobloc, alla Brixton Academy, al Coachella e al Primavera Sound.

Quest’estate la consacrerà ulteriormente in un calendario di festival che include già Melt, Secret Garden Party, Mighty Hoopla e We Out Here, tra gli altri.

