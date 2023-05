“Cuore Sacro”, il nuovo singolo di Dolcedormire

È un mondo tutto da scoprire quello di Dolcedormire.

Un mondo che si apre nel limbo tra il sogno e la realtà, che racconta fiabe in musica, esplorando la luce e il buio dell’animo umano di un ragazzo di 24 anni che trova la sua direzione a contatto con il cuore.

Fiabe, come quelle che gli raccontava il nonno da piccolo, che prendono la forma di brani visionari e adulti, dove le ansie generazionali si mescolano alla sua fantasia, dove si può fare musica senza preconcetti e sentirsi finalmente nel posto giusto.

Tutto questo e molto altro è l’universo di Dolcedormire, che inaugura il suo nuovo capitolo artistico, con “Cuore Sacro”, primo singolo che dà inizio alla collaborazione con Latarma Records/BMG Italy, disponibile in streaming e digitale al link https://Dolcedormire.lnk.to/cuoresacroPR.

Fiamme tra le ossa, spine che fanno piangere, come meglio descrivere quel periodo turbolento che è il passaggio tra l’infanzia e l’età adulta?

In “Cuore Sacro” l’artista descrive un momento della nostra vita che non vediamo l’ora si evolva in qualcosa di più grande e di più bello, ma che lui continua a usare come alimento per la sua creatività.

“Il brano – commenta Dolcedormire – è nato più di un anno fa sul letto con una chitarra per bambini, ne esistono tre versioni, ma come spesso succede in questi casi, ho scelto di pubblicare la prima. ‘Cuore sacro’, oltre a essere un tatuaggio che ho sul braccio, è un simbolo che rappresenta la paura che ho avuto di rimanere da solo e tutte le ansie che provo ogni giorno. Lo disegno spesso, l’ho disegnato anche per questo brano. Solo trafiggendo i ricordi e separando le sensazioni negative da quelle positive si riesce davvero a superare se stessi per essere persone migliori, questo è quello che rappresenta per me”.

Lyrics fiabesce viaggiano su un sound coinvolgente che suona dall’urban alla drum’n’bass. Un ritornello da urlare a squarciagola ci trascina in un vortice di emozioni che ha del fantastico e del sacro, come il cuore che l’artista ha disegnato anche in copertina, dove le fiamme fungono da energia e l’occhio porta a chiarirsi le idee.

