Da giovedì 18 a domenica 21 maggio torna, organizzato dal Comune di Cuneo, il Cuneo Montagna Festival che, dopo la lunga pausa segnata dalla pandemia, si propone con una veste nuova e per quattro giorni mette in cartellone cinema, talk, laboratori e musica. Il festival, con la direzione artistica di Silvia Bongiovanni, Kosmoki, é reso possibile grazie anche al contributo di Fondazione CRC ed è realizzato in collaborazione con Uncem e Provincia di Cuneo.

Verranno coinvolte scuole, associazioni, movimenti, con l’obiettivo di mettere al centro del dibattito il cambiamento epocale che sta investendo la montagna. Come il titolo scelto suggerisce, c’è un’evoluzione in atto, che sta mutando il volto delle valli cuneesi e c’è un rapporto tra città e montagna che è forse ancora tutto da inventare e che è necessario pensare e costruire insieme. Evoluzioni nasce proprio dalla constatazione che la città e la montagna hanno bisogno di parlarsi e incontrarsi. Per troppo tempo sono stati vissuti per errore come contesti contrapposti, lontani l’uno dall’altro. Le città come Cuneo che si trovano a valle della montagna hanno bisogno di creare e consolidare un rapporto con il territorio che la circonda.

I principali ospiti

Giovedì 18 maggio alle 18.15 presso il Cinema Monviso il Dialogo sulla terra di Carlin Petrini e con Silvia Moroni, blogger e green influencer che discuteranno di come siamo ospiti, e non padroni, di questo pianeta; alle 21 Nuove geografie sociali, un momento di riflessione sui prossimi 10 anni che saranno decisivi per fermare il cambiamento climatico e per realizzare l’Agenda 2030, e su quale significato abbiano oggi le parole cura, protezione aiuto, con Cecilia Strada e Marco Revelli.

Venerdì 19 maggio alle 21.00 Denis Urubko, uno dei più grandi alpinisti della storia, il primo a compiere la salita invernale sul Makalu e sul Gasherbrum II, si racconterà presso il Cinema Monviso. Seguirà, alle 22.00 presso Piazza Foro Boario – Baladin, il concerto con “Karma Clima”, un viaggio sul tema tanto contemporaneo quanto potente del clima con la band che ha fatto la storia del rock italiano: Marlene Kuntz.

Sabato, presso il Cinema Monviso alle 18.00, Mario Tozzi sarà in dialogo con Massimo Mathis, direttore di La Stampa Cuneo, per rispondere ai quesiti che riguardano il futuro del nostro pianeta. Domenica Javier Castillo presenterà il thriller Il gioco dell’anima (Salani), in cui passione, fede e inganno solo le carte in tavola per un gioco all’ultimo fiato.

Le sedi del festival

Le sedi del festival saranno sparse su tutto il territorio cittadino. Il Cinema Monviso, di via XX settembre 14, ospiterà gli appuntamenti dedicati alla settima arte e gli incontri con i grandi ospiti, l’Open Baladin di piazza Foro Boario ospiterà i talk e gli appuntamenti musicali, La Casa sul Fiume di piazzale Cavallera ospiterà i laboratori per le scuole e gli appuntamenti letterari. Ci saranno eventi anche presso le sale della Provincia e all’Unione Industriale di via Bersezio 9 ma anche in Piazza Galimberti.

https://www.festivaldellamontagna.it/

https://www.facebook.com/festivalmontagna/

