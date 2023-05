È disponibile sulle piattaforme digitali la colonna sonora del film Marvel Studios Guardiani della Galassia: Volume 3, ora nelle sale italiane.

Svelata da James Gunn, la tracklist di Guardians of the Galaxy Vol. 3: Awesome Mix Vol. 3 Original Motion Picture Soundtrack è una raccolta di 17 canzoni disponibile in versione CD standard, versione vinile doppio LP Nero Standard e doppio LP Limited Edition Grape Purple/Cobalt Blue in esclusiva sullo shop Universal, e in formato Digital Download.

L’album digitale Guardians of the Galaxy Vol. 3 Original Score con le musiche del compositore John Murphy (Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special, The Suicide Squad – Missione suicida) è disponibile da oggi.

La playlist Guardians of the Galaxy: The Official Mixtape è disponibile qui: https://t.co/mQcySprLbx.

Il film è interpretato da Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, con Vin Diesel nei panni di Groot e Bradley Cooper in quelli di Rocket nella versione originale, Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter e Maria Bakalova.

Guardiani della Galassia: Volume 3 è scritto e diretto da James Gunn e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Nikolas Korda, Sara Smith e Simon Hatt sono i produttori esecutivi.

