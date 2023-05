Dopo “sempre in DUE” e “TRE colpi”, il viaggio del giovane cantautore Gala continua con “dove SEI”, il nuovo singolo uscito il 4 maggio per Good Guys e La Crème Records, distribuito da Ingrooves.

“dove SEI”, brano che anticipa l’imminente primo progetto discografico di Gala, è stata prodotta dalle sapienti mani di Frescobar (Pablo Lanzi):

“Io e il mio amico e produttore Pablo eravamo nel mio piccolo studio del seminterrato. A Pablo è venuto in mente di farmi ascoltare un beat che aveva fatto qualche giorno prima definendolo “pop-drill”. Io, in tutta sincerità, non avevo grosse aspettative, ma ho comunque deciso di ascoltarlo. Alla prima nota ero già innamorato.”

Nasce così “dove SEI” di Gala, abituato a scrivere da solo nella sua intimità per esprimersi al meglio, ma che in quel momento si perde nella melodia del brano, spegne la sigaretta ancora a metà e corre a registrare l’idea del ritornello. Nonostante fosse chiaro da subito ad entrambi di avere tra le mani qualcosa di potenzialmente incredibile, Gala decide di non mettere subito mano al testo, di non scrivere di tutta fretta preso dall’eccitazione.

Dopo un paio di settimane, durante un weekend in montagna, Gala incontra una ragazza bellissima, dalla pelle mulatta e dagli occhi così neri da perdercisi dentro, con cui si scambia sguardi complici. Gala non rincontrerà mai più quella ragazza, ma sarà lei a ispirare il singolo più importante della sua carriera.

