Caro Wow: venerdì esce il suo primo singolo “Il tuo gatto”

La giovanissima artista milanese CARO WOW firma un contratto discografico con Virgin Records e Universal Music Italia.

Venerdì 26 maggio sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali il suo primo singolo con una major, “Il tuo gatto”.

Il singolo “Il tuo gatto” è un brano uptempo, tutto da ballare.

“Quando una storia finisce, nessuno sa veramente come sia andata. Tranne il tuo gatto. Questo brano racconta gli ultimi giorni di una storia d’amore al capolinea, quando litigare diventa uno sport ed è il momento di accettare verità scomode. Il gatto è l’esempio di qualcosa che non riesci a lasciare andare dopo una lunga relazione, quando le uniche cose che ti legano all’altra persona non riguardano i sentimenti, ma piuttosto i ricordi” – racconta la cantautrice.

L’artista e la sua musica sono un’assoluta novità per lo scenario italiano attuale.

Le sue ispirazioni musicali sono varie, da artisti internazionali come Superorganism, Billie Eilish, Mazie, Rosalìa, Charli XCX, The Blaze e 6BLACK, fino ad artisti italiani come Gianluca Grignani, Fabrizio de André o Mina.

Il suo nome d’arte è un diminutivo di CAROLINA a cui si aggiunge l’esclamazione inglese WOW.

Per conoscere meglio ciò che ascolta, l’artista ha creato una playlist con i suoi brani preferiti: https://open.spotify.com/playlist/3elmLY4AI5bHqfTKjAsEAH?si=lnRnBe63SPewaPzB38eSQA

Caro Wow presenterà in anteprima “Il tuo gatto” al Miami Festival, dove salirà sul palco nella giornata di venerdì 26 maggio.

