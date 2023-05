Maroon 5: videoclip del nuovo singolo “Middle Ground”

Esce il videoclip del nuovo singolo dei Maroon 5, “Middle Ground”. Si tratta della prima pubblicazione dal 2021 della band, vincitrice di 3 GRAMMY.

La clip è diretta da David Dobkin, già dietro i video delle precedenti hit “Sugar” e “Girls Like You”.

“Middle Ground” è un inno profondo ed emozionante come nessun’altra canzone del loro catalogo.

Un suono di chitarra acustica soffice, il battito di un tamburello, il senso di vulnerabilità mentre Levine canta “I need more than myself, I need light, I need life, I need what I never felt.”

Un testo in cui molti potranno rispecchiarsi: “If It hit the ground, I’ll fall down to my knees, would you hear the sound?”.

I Maroon 5 sono attesissimi in Italia come headliner del Firenze Rocks, domenica 18 giugno 2023.

I biglietti sono disponibili per l’acquisto su: www.livenation.it

