Un tour guidato alla scoperta del territorio, fra architettura, storia e natura, e di MIND – Milano Innovation District:

nuovo polo dell’innovazione, sorto all’interno dell’ex area Expo2015. A seguire, la performance live di Piano City Milano.

L’inizaitiva si terrà il 20 maggio a partire dalle ore 14.

Programma:

Ore 14.00: ritrovo presso il parcheggio della Stazione FN Bollate Nord, via San Pietro.

Ore 14.30: partenza.

Tappa 1: La Fabbrica Dimenticata –

Tappa 2: Uno sguardo su Villa Arconati –

Tappa 3: Le vie d’Acqua.

Ore 16.30: arrivo a MIND e visita guidata al sito: Arexpo e Fondazione Triulza, MIND Village, Human Technopole, il racconto della costruzione Ospedale Galeazzi.

Ore 18: concerto di Piano City Milano: “MIND Classica” – Pianista: Anthony Ciaccio. Autori: F. Liszt, O. Respighi, M. Clementi, G. Sgambati, F. Chopin

Rientro in gruppo al termine (ore 19 circa). Possibilità di rientro libero.

Possibilità di noleggio bicicletta alla Velostazione di Bollate Nord.

Disponibilità max 20 biciclette, da prenotare entro il giorno prima dell’evento al numero 327.2578817.

Il percorso, per una lunghezza di circa 10 km, non presenta particolari difficoltà. E’ raccomandato un abbigliamento comodo, calzature adatte, una borraccia d’acqua, una catena con lucchetto per la bici e il controllo preventivo della bicicletta (in particolare i freni).

Il percorso fino a MIND si svolgerà prevalentemente sulle piste ciclopedonali che attraversano le città di Bollate, Arese e Rho.

Ai partecipanti è richiesto di attenersi alle indicazioni degli organizzatori, rispettare la natura e il territorio durante la biciclettata, assicurare il buono stato della bici che andranno ad utilizzare, assumersi la completa responsabilità degli eventuali danni che potrebbero arrecare a se stessi, persone e cose durante il percorso, sollevando l’organizzazione da qualsiasi responsabilità in proposito.

Per info: Ufficio Cultura del Comune di Bollate: 02.35005575

comune.bollate.mi.it

