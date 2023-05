I Modena City Ramblers annunciano le prime date del loro nuovo Altomare Tour. In questa occasione, Dudu, Franco, Francesco, Leo e Massimo, il ‘comandante’ Gianluca Spirito ai plettri e il nuovo batterista Enrico Torreggiani porteranno dal vivo, oltre ai loro brani storici, il nuovo disco in uscita nelle prossime settimane. Undici canti di vita e di speranza, di fiero navigare, di amore e Resistenza.

MODENA CITY RAMBLERS – Altomare Tour

06.05.2023 – TELTI (OT) – Piazza Dante

09.05.2023 – ARDARA (SS) – Piazza Municipio (w/ Istentales)

19.05.2023 – PRATO – Prato a tutta Birra

1.06.2023 – BOLOGNA – Festa Nazionale ANPI, Piazza Lucio Dalla (partecipazione)

03.06.2023 – SENISE (PZ) – Zona Antico Mercato

06.06.2023 – TRIESTE – Teatro Rossetti (partecipazione)

09.06.2023 – ROMA – Womad Festival – Villa Ada – Via Salaria 267

10.06.2023 – PALAGANO (MO) – “Col passo a tempo di chi sa ballare” – Parco di Santa Giulia (partecipazione)

16.06.2023 – BERGAMO – Nxt Station – Piazzale degli Alpini

17.06.2023 – GENOVA – OI! Fatti un’Ambulanza – Piazzale San Benigno

23.06.2023 – SCARIO (SA) – Venerdì Passione Rossa, Piazza Immacolata

01.07.2023 – PESARO – Balamondo – Baia Flaminia

02.07.2023 – LOCULI (NU) – Voci di Maggio

09.07.2023 – COLTANO (PI) – Festival 110 Herz

14.07.2023 – TRAVO (PC) – Parco Archeologico Villaggio Neolitico, Via Del Mulino

15.07.2023 – SCHIO (VI) – Brick Line Festival – Via Pasubio 149

22.07.2023 – SALZA DI PINEROLO (TO) – SALZA MUSIC – Borgata Didiero 1

31.07.2023 – VILLACHIARA (BS) – Campo Sportivo Comunale Giacomo Favalli (partecipazione)

12.08.2023 – BONORVA (SS) – Sagra dello Zicchi – Piazza del Comune

02.09.2023 – RIOFREDDO (ROMA) – In Vino Veritas

10.09.2023 – CASTELFIORENTINO (FI) – Festa della Birra

Per info: www.bpmconcerti.com

