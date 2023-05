Festa delle associazioni: oggi al parco Brasca di Novate

Festa delle associazioni all’interno di Novate aperta, solidale e responsabile.

Oggi la festa delle associazioni. Il tema di quest’anno è “Vita sulla Terra, un Diritto di tutti”, per il percorso nel volontariato novatese. Dieci giorni dedicata alle associazioni di volontariato sociale e culturale, con conferenze, dibattiti, laboratori, mostre. Oggi al parco Brasca e nel giardino dell’Oasi, stand e banchetti espositivi delle varie associazioni di Novate.

L’occasione è il modo per fare conoscere le proprie attività e ricevere informazioni direttamente dai protagonisti della solidarietà. Inoltre, diversi eventi durante la giornata. In caso di maltempo la festa si svolgerà in formato ridotto negli spazi del Circolo Sempre Avanti.

Nei giorni scorsi sono state diverse le iniziative culturali all’interno delle antiche corti del centro di Novate, per letture ai bambini, merende di una volta con pane , burro e marmellata e tanti giochi.

Oggi dalle 10 alle ore 18 invece ci sarà all’interno del parco Brasca, l’allestimento di un percorso di mobility dog a disposizione dei proprietari con i loro cani guidati da educatori cinofili, a cura dell’associazione “Le nostre Orme”.

Fino al 13 maggio è eccezionalmente in mostra in Villa Venino, il quadro “Cespo di Ciuclamini” e foto inedite di Giovanni Testori. Domani dalle 17, l’ultimo appuntamento, nel giardino Lidia Conca di Villa Venino, “Raccontami una storia in giardino”, per bambini dai 3 anni, a cura dell’associazione GenitorieScuola.

