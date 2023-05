Abbigliamento personalizzato, l’ importanza per distinguersi

Perché scegliere un abbigliamento personalizzato per la propria professione o missione

Indossare un capo di abbigliamento con il proprio brand o che riporti alla propria attività, è utile per diversi motivi. meglio ancora se chi produce rispetta l’ambiente, lavorando in modo ecosostenibile

Chi necessita di personalizzare un gadget o una divisa ?

Le realtà che possono utilizzare delle personalizzazioni sono davvero tante, ma qual è il valore aggiunto e perché creare delle linee dedicate?

La risposta non è poi così difficile. Basta infatti guardarsi intorno, per vedere quante persone indossino t-shirt personalizzate, pantaloni personalizzati, una tuta personalizzata o felpe personalizzate. Avere dei prodotti che identificano un abbigliamento personalizzato, è anche sinonimo di garanzia quando ci si pone verso gli altri. Farsi individuare e riconoscere con facilità, aiuta molto nei rapporti di fidelizzazione

Una divisa da lavoro personalizzata, un abbigliamento con logo, è facilmente riconoscibile. Pensiamo a dei volontari, che prestano servizi di trasporto persone disabili, o che fanno parte di una associazione. Pensiamo poi a degli educatori, a dei professori, a dei sacerdoti e potremmo citare infiniti altri esempi. Avere un abbigliamento che sia associato ad un’attività ben precisa è segno anche di professionalità.

E’ utile personalizzare altri oggetti ?

Ci sono delle aziende specializzate in queste attività, che si occupano di realizzare dei progetti per gruppi di persone o per aziende. Pensiamo ad un datore di lavoro che necessita dei regali aziendali solidali, creare una nuova linea, che possa essere utilizzata anche da persone che indossano una felpa, t-shirt o altro ancora con dei messaggi. Oppure possiamo pensare a dei regali in periodi particolari o ricorrenze annuali, feste, lauree.

Qual è un valore aggiunto nella linee di abbigliamento personalizzate ?

L’avvicinarsi dell’agenda del 2030, impone sempre più attenzione verso i modi di lavorare per salvaguardare l’ambiente e l’inclusività.

Ci sono persone che lavorano offrendo una moda etica e solidale, che lavorano con cooperative sociali, in cui prestano servizio ragazzi disabili e utilizzando materiali sostenibili come cotone bio e poliestere riciclato. E’ il caso di Ape Social Wear che lavora su due linee, una è quella del brand moda e la linea di personalizzazione.

Cosa si può produrre utilizzando materiali sostenibili ?

Si possono produrre e personalizzare molti prodotti, dalla t-shirt con dei messaggi positivi, inclusivi, divertenti, oppure ad esempio delle bomboniere per cerimonie e ricorrenze. Linee di abbigliamento maschili e femminili che siano ecologici e sostenibili

Quali sono altre realtà che possono pensare di avere abbigliamento o gadget personalizzati ?

L’avvicinarsi dell’estate ci fa pensare ai centri estivi, agli oratori, alle scuole e camp sportivi. Sono prodotti utili per tutti. Esistono gruppi di cammino, associazioni culturali, sportive, scuole, scout, gruppi ecclesiastici, palestre, ciclisti, amici, famiglie….che scelgono delle linee ecologiche e sostenibili.

