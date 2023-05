Una bella festa della natura e della sostenibilità organizzata da CEM nella sua sede di Cavenago Brianza, in località Cascina Sofia per festeggiare i 50 anni della società.

Si è tenuta domenica 28 maggio, e davvero tante sono state le persone che hanno trascorso un pomeriggio all’aperto alternando le attività in programma: giochi, laboratori, degustazioni, street food e spettacoli, tutti gratuiti, sotto la Collina che ieri era una discarica.

Tra le tante attività, anche l’apertura straordinaria della ex discarica con visite guidate naturalistiche all’oasi recuperata ai rifiuti.

E poi tanti eventi particolari, a partire dalla novità dell’anno, il laboratorio Yoga bimbi immerso nella natura con Stripes e il laboratorio sulla multiculturalità con La grande casa, altra faccia della sostenibilità, giocando con i diversi colori della pelle.

E poi ancora: il creativo “Drum Circle” con Mauro Faccioli, divertente ritmica musicale di gruppo con strumenti realizzati anche con oggetti di recupero; il laboratorio sul miele con Apicultura Apiqu, per scoprire il processo di nascita di questo gustoso prodotto e l’importanza delle api per la natura; i giochi antichi in legno con LUDUBUS Legno giocando per riscoprire i divertimenti di una volta.

E grande partecipazione allo spettacolo teatrale per bambini La Fiaba dei tre bauli con Teatro Daccapo, che ha coinvolto e tenuto con il fiato sospeso i piccoli (e i grandi) presenti. Per tutto il pomeriggio, inoltre, street food e musica con la Hey Dj Radio e i suoi speaker.

Attività ma anche premiazioni. Si è svolta a metà pomeriggio la consegna degli attestati ai vincitori del WEPlogging 2023, l’evento Cammina & Raccogli organizzato da CEM lo scorso maggio con i Comuni soci.

Il Presidente di CEM Alberto Fulgione ha premiato i tre migliori Comuni dell’edizione 2023: Sant’Angelo Lodigiano, Concorezzo e Settala, con le rispettive associazioni: i Rudengers di Sant’Angelo, il Gruppo Conco Plogging di Concorezzo e, per Settala, il Gruppo Podistico Amici di Caleppio, il Gruppo Sportivo Caleppio e l’Associazione Volontari Civici Settalesi.

Un attestato speciale anche al Plogbuster Mario & Company che, insieme alla mamma e alla zia, come ogni anno, ha scritto un bel racconto del suo WE Plogging con CEM e di come ha coinvolto tanti amici, tutti presenti per ritirare un piccolo dono.

Premiato anche Filippo che, con il papà Leonardo, è stato il vincitore del torneo di ping pong realizzato in collaborazione con l’Associazione Tennistavolo Morelli.

«Tante persone e tanta allegria, il tutto immersi della natura – ha commentato Alberto Fulgione, Presidente di CEM Ambiente. Cos’altro si può aggiungere alla bella immagine di bambini felici e adulti sereni nella cornice della nostra sede di Cavenago. La nostra festa in cascina è ogni anno di più il simbolo di una sostenibilità a 360 gradi e del fatto che CEM è servizio di igiene urbana, certamente come prima cosa, ma anche attenzione e cura per un Ambiente a tutto tondo che immaginiamo e vogliamo contribuire a costruire».

cemambiente.it

