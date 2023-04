Obiettivo: prevenire lo

stress genitoriale e orientare le famiglie verso un equilibrio tra i bisogni dei piccoli e degli adulti

L’edizione primaverile del Summit Educazione positiva, evento online dedicato a famiglie e educatori, sarà dal 17 al 21 aprile 2023. Il nuovo appuntamento con il Summit è rivolto, in particolare, a tutti coloro che accudiscono bambini da zero a cinque anni. Il Summit permetterà agli iscritti di assistere a interventi preregistrati e di partecipare ad appuntamenti in diretta con più di 30 esperti di educazione positiva, psicologi, pedagogisti, docenti.

Si parlerà di allattamento, educazione al sonno, consigli per il periodo della prima infanzia ma anche di conciliazione vita-lavoro, di benessere emotivo, di equilibrio nella coppia e nella famiglia. L’edizione 2023 è stata definita dopo un’indagine che Clio Franconi, ideatrice e organizzatrice del Summit, ha condotto raccogliendo i riscontri dei partecipanti iscritti all’evento negli anni scorsi. Il Summit Educazione positiva, infatti, si tiene dal 2020: ad oggi si sono succedute cinque edizioni, in primavera e in autunno. L’ultima edizione, dell’ottobre 2022, ha registrato 2.200 iscritti.

Molte famiglie avvertono il peso di aspettative

Spiega Clio Franconi: «Le domande che hanno posto i genitori agli esperti, nel corso dell’ultimo Summit in particolare, sono il segnale di un aumento delle situazioni di stress all’interno delle famiglie. Molte mamme, ma anche i papà, sono oggi più consapevoli dell’importanza di mettere attenzione e ascolto nell’accudire ed educare i figli. Si sentono, però, oberati da ritmi pressanti del quotidiano, a volte imposti dalle condizioni di lavoro – tornato, dopo il Covid, alle rigidità di prima -, a volte causati dall’assenza di servizi di welfare. Molte famiglie avvertono il peso di aspettative, implicite o esplicite, nei loro confronti».

Obiettivo del Summit è aiutare le famiglie a vivere con maggiore serenità i momenti, anche difficili, che si incontrano nella vita quotidiana con i bambini. Gli interventi degli esperti mirano a informare le famiglie sulle caratteristiche dell’età evolutiva del bambino da zero a cinque anni, ma vogliono anche dare modo, agli adulti, di acquisire consapevolezza dei propri bisogni e delle proprie emozioni, nella prospettiva di raggiungere un equilibrio comune.

Aggiunge Clio Franconi: «È importante sapere che un bambino sereno viene, prima di tutto, da un genitore sereno».

Summit Educazione positiva: come si svolge

Dal sito https://summit-educazione-positiva.com, previa iscrizione gratuita, si potrà accedere alle interviste video. Gli utenti potranno vedere gli incontri in qualsiasi momento tra le 7 del mattino alle 7 del giorno seguente. Ogni giorno sarà organizzato un incontro in diretta, della durata di circa un’ora, con alcuni degli esperti del Summit. Gli iscritti potranno

partecipare alla diretta e rivolgere domande ai professionisti.

Per informazioni al pubblico e per le iscrizioni: https://summit-educazione-positiva.com

