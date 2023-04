“Scusa” è il titolo del nuovo singolo di Minez in collaborazione con i suoi compagni di crew Gantex e Scr3t e prodotto dall’ormai noto EsseNziale.

«Spesso e volentieri ci si ritrova in situazioni in cui le coppie si sfasciano e – spiega Minez – alla domanda “Perchè vi siete lasciati?” le risposte sono sempre molto vaghe o stravaganti: “Non sei tu, sono io“, “Ti amo troppo”, “Meglio ora che più avanti” .

Una semplice parola usata per cercare di riallacciare dei rapporti ormai chiusi come la fine di una storia d’amore diventa la protagonista di questa canzone. Un cuore spezzato non riesce ad accettare nulla,vuole solamente allontanarsi dalla persona che lo fa soffrire».

Ascolta ora: “Scusa“

https://open.spotify.com/track/3S9NSbh48HeioRcRw85MJ0?si=3d641aa9ea3a4ab3

Breve biografia

Alessio Domenico Migliarese è un’artista nato a Torino il 13 Dicembre 1995. Appassionato di musica, in particolare del rap, comincia a muovere i suoi passi nel mondo musicale su basi old school trattando temi d’amore, riflessivi o storytelling per lanciare un messaggio. Con il passare del tempo però sente il bisogno di dover uscire dalla sua zona di comfort unendo il suo rap ad altri generi musicali quali il pop o il reggaeton.

Dopo la sua ultima uscita estiva insieme a Marco Conte, “La partita del cuore”, in cui alterna sonorità rap al reggaeton, pubblica “Pieno di lividi”, uno storytelling rap ma con un ritornello canticchiato che entra in testa in cui viene affrontato un tema molto attuale e all’ordine del giorno ovvero il bullismo.

