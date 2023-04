Si intitola Overview 2023 l’Almanacco degli artisti in Italia e verrà presentato per la prima volta sabato 8 aprile 2023 ore 16,30 nella sala dell’Annunziata, Chiostro di Sant’Agostino a Pietrasanta.

La prestigiosa pubblicazione torna dopo quattro anni arricchita e rinnovata, promossa dall’Associazione Caleidosarte in collaborazione con l’Associazione Percorsi d’Arte.

Il volume di oltre duecento pagine finemente rilegato, conta di oltre 130 voci, vuole essere di una sorta di censimento degli artisti che operano sul territorio nazionale con una occhio di riguardo verso quelle figure al di fuori dei canonici percorsi commerciali e critici sono testimoni di quella conservazione di importanti valori, già posti in evidenza anche nelle precedenti pubblicazioni.

“Si rinnova, sabato 8 aprile, alle 16, 30 nella sala dell’Annunziata in Pietrasanta la presentazione del secondo almanacco di pittura Overview 2023 – dichiara Claudio Giannini dell’Associazione Percorsi d’Arte -. La nostra associazione ha avuto il piacere della scelta di circa 130 artisti di estrazione nazionale e per la prima volta una selezione di maestri stranieri visti come apripista per una maggiore collaborazione nel prossimo futuro.

Un pacchetto nutrito – continua- in cui consolidati professionisti si affiancano ad artisti giovani di sicuro avvenire ed altri, non più con noi, ma meritevoli di memoria. Sabato sotto la guida della nostra struttura e del curatore Marco Gianfranceschi si terrà un vero confronto generazionale rispettoso dei ruoli presenti”.

Il progetto è criticamente curato da Marco Gianfranceschi e altri critici nazionali, ad ogni artista inserito sono dedicate due pagine con le proprie opere oltre a una descrizione del lavoro e del curriculum vitae e di un pezzo critico personalizzato.

Dopo la prima presentazione nel mese di giugno ne seguirà una seconda presso la Camera dei Deputati a Roma.

