Sta per chiudere il bando per la Rassegna Concorso, una rassegna teatrale dedicata alle scuole secondarie di I e II grado e ai gruppi teatrali amatoriali di tutta Italia: ci sono ancora pochissimi posti disponibili nella categoria Scuola secondaria di primo grado, mentre le altre categorie hanno fatto registrare un boom di iscrizioni.

I partecipanti sono invitati a ideare uno spettacolo teatrale dal tema libero; unico vincolo è la durata dello spettacolo che non deve superare i 30 minuti (allestimento compreso).

Il bando di partecipazione è pubblicato sul sito www.teatrofestival.it nella sezione concorsi. È possibile iscriversi entro e non oltre il 17 aprile.

La Rassegna si svolgerà mercoledì 24 maggio per le scuole secondarie di I grado e giovedì 25 maggio per le scuole secondarie di II grado presso il Teatro San Domenico di Crema (Cr).

Due giornate di teatro, in cui gli aspiranti attori potranno mettere in scena testi teatrali classici rivisitati e riletti attraverso il loro sguardo attuale e giovane, così come potranno dare vita a scene e lavori totalmente ideati da loro, senza vincolo di tema e di modalità espressiva.

Prosa, ma anche musica, giocoleria, arte nel suo complesso che da venticinque anni prende forma alla fine del mese di maggio all’interno del Teatro San Domenico in città, che viene concesso in uso dalla omonima Fondazione.

Un’occasione, pressochè unica nel suo genere, di confronto e di scambio per i gruppi di studenti che provengono da diverse parti d’Italia e non solo e che hanno modo di osservare i lavori dei loro coetanei e di vedere differenti modalità espressive e attoriali.

Gli spettacoli – in numero massimo di otto per ognuna delle due categorie – saranno valutati da due giurie: la Giuria Esperti (formata da docenti, giornalisti, artisti, membri delle istituzioni, professionisti e operatori del settore) e la Giuria Ragazzi (formata da studenti delle Scuole Medie e Superiori del territorio) che esprimono un breve giudizio sui singoli lavori, per dare una lettura tecnica e artistica sul lavoro messo in scena.

La Rassegna Concorso si inserisce nell’ambito della XXV edizione del FATF Franco Agostino Teatro Festival il cui tema scelto per quest’anno è “TUTTO SCORRE”.

«Il titolo vuole rappresentare come tutto torni a fluire leggero – racconta la Presidente del FATF Gloria Angelotti – Il Panta rei si riferisce non solo al tempo che scorre ma anche all’unicità dei singoli momenti vissuti – si può declinare anche all’ambiente che ci circonda, a come prenderci cura di ciò che abbiamo e ciò che resterà alle future generazioni».

Proprio seguendo questo ideale l’artista Vittoria Parrinello ha deciso di creare un’opera di vetro e carta che rappresenti lo spirito di questa edizione: una piccola barca cullata su un mare di vetro, spinta dalle onde, dove l’acqua diventa metafora di cambiamento continuo, rinascita, evoluzione.

Altri articoli di Teatro su Dietro la Notizia