Dopo essere stato censurato sulle piattaforme digitali tradizionali per i contenuti espliciti, il video di “Algarete”, il nuovo singolo della superstar globale NATTI NATASHA, è ora disponibile sul sito ufficiale www.nattinatasha.com.

Per il videoclip, girato a Miami, il regista Rodrigo Films ha scelto un set cinematografico sensuale caratterizzato da una serie di piaceri notturni, tra cui un’area VIP con ballerini e spogliarellisti esotici, e di creare una particolare atmosfera attraverso di luci al neon in stile Las Vegas, mostrando così il lato più sensuale e libero di Natti Natasha.

Il brano, prodotto dall’artista urban MORA e già disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download, fonde perfettamente il forte ritmo e il testo audace, provocando a chi le ascolta forti sensazioni.

In una notte di Parigi, in cui si è sentita particolarmente libera rivivendo indimenticabili momenti di festa con i suoi amici, Natti ha trovato l’ispirazione per questo brano canticchiando il ritornello della canzone.

Questa canzone fa parte di una nuova fase della carriera di Natti Natasha, nella quale non usa la sua musica solo per scatenarsi in discoteca, ma per dare forza al pubblico femminile attraverso i testi.

Come titolo di questo nuovo brano, l’artista dominicana ha scelto il termine popolare portoricano “algarete”, che indica una persona che fa qualcosa di estremamente folle o fuori dalla norma. Nel testo, Natti Natasha descrive come si vivono le notti di rumba tra amici facendo riferimento alle sue indimenticabili feste.

«È una canzone che dedico a tutti coloro che non hanno la possibilità di uscire come prima e che quando lo fanno rivivono gli anni di feste intense. Per questo brano mi hanno ispirato molto le notti di Parigi e il risultato mi piace molto perché si può avvertire la stessa vibrazione che ho provato nel momento in cui è nata questa canzone», dichiara Natti Natasha, che assicura che il lavoro insieme a Mora ha portato il brano a un altro livello.

