Vincenzo Capuano: la pizzeria sotto la Madonnina di Milano

Vincenzo Capuano, campione mondiale della ‘Pizza Contemporanea’ 2022 e protagonista sulla Rai di “È sempre mezzogiorno”. Da mercoledì 5 aprile, in via Lazzaro Papi 7

Tutti sono Pizzaioli nella sua famiglia. Figlio e nipote d’arte, Vincenzo Capuano, 33 anni, però, dal mitico nonno detto o’russ, non ha ereditato solo il nome, ma anche il carisma, come dimostra anche il successo riscontrato nel programma tv “ È sempre mezzogiorno” su RAI 1 con Antonella Clerici. Non a caso sul suo profilo instagram ha ben 167mila follower e 95mila su Tik Tok.

La sua prima pizzeria l’ha aperta a Napoli, oggi ne conta 10 in Italia e all’estero, spesso luoghi di ritrovo di personalità di spicco.

Dalla prossima settimana anche i milanesi potranno degustare la sua pizza pluripremiata, con il cornicione alveolato e la pasta a lunga lievitazione e ad alta idratazione, nel suo nuovo punto vendita in via Lazzaro Papi 7, angolo via Pietro Colletta.

Si inaugura mercoledì 5 aprile 2023, dalle ore 19.30

“Per me debuttare a Milano è una tappa importante, me la voglio dedicare iniziando il giorno del mio onomastico”.

I menu comprende anche bruschette, caprese, diversi fritti napoletani.

I posti a sedere sono 130 posti; a breve sarà disponibile anche un dehors con 30 posti. Servizio delivery in esclusiva con Deliveroo. A dirigere il piunto vendita è Olinda Mendes.

La pizza di Vincenzo Capuano, detta ‘Contemporanea’, è pluripremiata sia in Italia sia negli Usa. Suo il Premio di Campione Mondiale nel 2022 nell’ambito della 19esima

edizione del Trofeo Caputo, inoltre si è aggiudicato anche il primo posto al campionato mondiale Pizza Napoletana (categoria Rossopomodoro ) e il secondo per la stg; 3° classificato a Las Vegas. E’ stato Ambasciatore della Pizza Napoletana a Expo 2015. Simbolo del suo stile creativo le forbici placcate in oro al posto delle classiche posate per il taglio.

Racconta che ha fatto molta gavetta, in 15 locali di un noto brand della pizza napoletana: “La mia famiglia che mi ha sempre sostenuto e invogliato ad andare avanti”.

“Tutto pronto adesso per l’apertura sotto la Madonnina, che mi proteggerà come una mamma, ma sono comunque molto emozionato – confessa -. Si realizza un grande sogno, avere un mio spazio nella metropoli che mi ha cresciuto professionalmente dandomi molto. Ho intrapreso questo mestiere per passione, ho fatto sacrifici, ho studiato tanto per avere una vita migliore, e con tanta umiltà. Sono orgoglioso di ciò che ho fatto è che ancora farò”.

