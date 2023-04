Uscito su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “Meeting the Master”, è il nuovo singolo dei Greta Van Fleet.

“Meeting the Master” si presenta come un brano colossal, quasi cinematografico, dalla durata inusuale rispetto alle richieste attuali del mercato musicale.

Il singolo rappresenta la svolta essenziale del sound della band, che rende protagonista la parte strumentale più di quella vocale.

La canzone si apre con un giro di chitarre acustiche dalla sonorità malinconica che accompagna la voce struggente di Josh, prima di sbocciare in un classico inno rock ‘n’ roll in pieno stile Greta Van Fleet con un maestoso assolo di chitarra e una batteria potente.

“Meeting the Master” anticipa il terzo album della band “Starcatcher”, per il quale il quartetto ha deciso di registrare la musica dal vivo così da catturare l’energia e l’immediatezza delle loro esibizioni sfruttando il successo live ottenuto negli ultimi anni.

Composto da 10 tracce, in “Starcatcher”, in uscita il prossimo 21 luglio, la band esplora la dualità tra fantasia e realtà e il contrasto tra luce e oscurità.

I Greta Van Fleet hanno preso diversi concetti già espressi nel loro secondo album “The Battle at Garden’s Gate” portandoli in “Starcatcher”, ma con una visione differente, un nuovo inizio musicale e interpretativo.

“Starcatcher” segue il loro acclamato secondo album “The Battle at Garden’s Gate”, pubblicato nel 2021 con grande riconoscimento da pubblico e critica.

“STARCATCHER” TRACKLIST

Fate Of The Faithful Waited All Your Life The Falling Sky Sacred The Thread Runway Blues The Indigo Streak Frozen Light The Archer Meeting The Master Farewell For Now

Per ascoltare “Meeting the Master”: https://island.lnk.to/meetingthemaster

Per preorder “Starcatcher”: https://island.lnk.to/starcatcher

