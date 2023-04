Nell’ambito di ASPETTANDO PAROLARIO, Venerdì 14 aprile alle 18,

presso la sala incontri della Libreria Feltrinelli di Como, via C. Cantù, 17

MARIO SCHIANI presenterà il suo libro dal titolo:

“LA BANDA DELLE QUATTRO STRADE” (Dominioni editore), un romanzo per ragazzi ambientato in una lunga estate degli anni Settanta.

Con lui dialogherà Carla Colmegna.

Il romanzo:

In una calda estate degli anni Settanta, tra le strade e i boschi che costeggiano il fiume Civo, conosciamo un gruppo di ragazzi. Lino, trapiantato in campagna a casa della nonna per le vacanze estive. Fausto, goloso e un po’ pigro, che da quando la mamma è in ospedale, non si ricorda più di momenti sereni a casa.

Chicco, carismatico e coraggioso, maestro delle mitiche palline clic-clac, sovrano indiscusso del paese. I tre si incontrano, si conoscono e decidono di unirsi in una banda per difendersi dagli assalti di Nero, temuto delinquente della zona, e dagli altri nemici del Vallino. Ma non sarà solo la lotta per l’affermazione, la sola unica missione da portare a termine…

La banda delle Quattro Strade racconta di lunghe giornate all’aria aperta, tra avventure e battaglie, di scelte decisive e di preziose scoperte, tra cui quello strano marchingegno, magico e luminoso, chiamato amicizia.

Come racconta l’autore Mario Schiani nell’introduzione al libro: “l’idea del romanzo nasce da “un fogliettone estivo a puntate”, pubblicato sul quotidiano “La Provincia”.

Mario Schiani è giornalista e scrittore. Ha scritto libri per ragazzi, romanzi e memoir.

Partecipazione libera e gratuita.

dominionilibri.it