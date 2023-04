La nuova campagna “Walk your worth” racconta che sentirsi belle non è solo un bisogno fondamentale, ma anche un inno all’autostima

L’Oréal Paris, che da oltre 50 anni crede nel valore di tutte le donne, lancia una nuova campagna di comunicazione di brand fortemente ispirazionale, insieme a McCann, per ricordare alle donne che sentirsi belle non è solo un bisogno fondamentale, ma anche una libertà individuale. É il primo passo per affermare la propria bellezza, un inno all’autostima con un forte messaggio di empowerment perché tutte le donne affrontino il mondo con coraggio e camminino a testa alta, fiduciose verso il proprio destino e consapevoli del proprio valore.

La campagna internazionale “Walk your worth” esprime le sue potenzialità anche nella localizzazione italiana che coinvolge l’attrice Miriam Leone e l’atleta paralimpica Bebe Vio Grandis, testimonial del brand e protagoniste della nuova campagna italiana, realizzata tra le vie di Roma.

Utilizzare il nuovo mascara Telescopic Lift per porre l’accento sullo sguardo ed Elvive Olio Straordinario per valorizzare i propri capelli, come fa Miriam Leone, o far emergere il proprio essere con il fondotinta Accord Parfait e la propria voce con il rossetto Colors of Worth, come fa Bebe Vio Grandis, sono tutti modi per esprimere la personalità, ma anche le diversità che rendono le donne uniche.

Con questo progetto L’Oréal Paris conferma di non essere solo beauty brand leader, ma soprattutto mette ancora una volta al centro l’empowerment femminile, lasciando le donne libere di esprimere se stesse e sostenendole con prodotti e servizi beauty all’avanguardia.

