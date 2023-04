Si terrà il 6 e 7 maggio 2023 la seconda edizione del WE Plogging, un Week End Raccogli & Cammina organizzato da CEM Ambiente sul territorio di 72 Comuni soci (se aderenti).

Una due giorni di raccolta rifiuti, organizzata in autonomia dai partecipanti, cui possono partecipare sia i Comuni e le associazioni con propri eventi, che i singoli cittadini che scelgono, in autonomia di dedicare il loro tempo libero a pulire il parco dietro casa, le vie della città o il sentiero nel bosco.

A tutti coloro che, dopo essersi iscritti, scenderanno in campo il 6 e 7 maggio, CEM Ambiente fornirà i materiali necessari (guanti, pettorine, sacchetti) e, a manifestazione finita, assicurerà il ritiro dei rifiuti raccolti da partecipanti.

I numeri delle adesioni, ad oggi, sono considerevoli: 42 comuni iscritti e 45 eventi, per un totale di circa 1200 persone coinvolte. Ma le cifre sono destinate a crescere ancora prima del 6 maggio.

«Dopo il successo della prima edizione – dice il Presidente di CEM Ambiente Alberto Fulgione – torna il WE Plogging nei nostri Comuni. E’ un modo per chiunque di dare un contributo utile alla collettività e, contemporaneamente, il buon esempio su come è corretto comportarsi per strada e nei luoghi pubblici. Noi di CEM abbiano creduto al plogging da subito e i nostri cittadini ci stanno segunedo in questa avventura, come dimostrano le adesioni in crescita rispetto allo scorso anno».

WEPlogging in sicurezza

Fare Plogging è divertente e motivante. Per fare in modo che questa attività sia davvero divertente, però, ci vuole sicurezza.

Ecco allora che CEM ha pubblicato poche e semplici regole per non mettere a rischio l’incolumità personale di tutti i plogger.

Tra le altre raccomandazioni, usare guanti e pettorina catarifrangente per essere più visibile per strada e non raccogliere i rifiuti ingombranti o pericolosi. CEM, inoltre, ha previsto, un’assicurazione per gli iscritti al la due giorni del WE Plogging 2023.

WEPlogging la sfida

WE Plogging è anche una sfida tra Comuni e tra i singoli partecipanti. Sfida a cosa? A chi raccoglie più rifiuti (per i Comuni in base ai sacchi raccolti da CEM) e a chi ci racconta meglio il suo WE Plogging (associazioni, gruppi o cittadini singoli) con video, foto o articoli da inviare entro il 22 maggio tramite il sito weplogging.it, sezione le sfide.

Per saperne di più, scorpi tutto sul sito www.weplogging.it

Per iscrizioni: www.weplogging.it/iscrizione/

