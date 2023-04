Mentre continua il suo tour nazionale che il prossimo 6 maggio la porterà sul palco del Teatro Alighieri di Ravenna, Irene Grandi annuncia un appuntamento speciale domenica 16 aprile a Roma in occasione del Music Day all’Hotel Mercure Roma West per il firmacopie dell’album “Io in Blues Live” edito da Cimbarecord in tiratura limitata (ore 15,30).

L’album raccoglie 13 brani registrati dal vivo durante il tour del 2022 e comprende, oltre a diversi standard internazionali rivisitati in chiave blues, anche importanti successi della cantante, tra cui “Prima di partire per un lungo viaggio”, “La tua ragazza sempre” e “Se mi vuoi”.

Pensato per i fan e per i collezionisti musicali, il doppio vinile di “Io in blues live” non sarà in vendita nei negozi di dischi e non sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale, ma potrà essere acquistato il 16 aprile durante l’evento al Music Day romano, in cui il pubblico avrà anche l’opportunità di incontrare l’artista e far autografare la propria copia. L’album può essere anche pre-ordinato sul sito ufficiale della Cimbarecord www.cimbarecord.com e acquistato online dalla fine di aprile.

IO IN BLUES – IL DISCO

Parlando dell’album e dell’iniziativa di Cimbarecord, Irene Grandi ha dichiarato: Realizzare questo progetto prima come concerto e poi con un disco in vinile registrato live è stata un’esperienza eccezionale. Nel disco si respira il mio entusiasmo nell’interpretazione e nel contatto con il pubblico e la libertà dei musicisti che si lanciano in frasi improvvisate e dinamiche mosse.

Cantare canzoni di artisti che amo e che mi hanno forgiato mi continua a ispirare. Credo sia fortificante ritrovare le origini, sentire che il passato ha messo radici dentro di me ed è parte del mio presente.

Insieme a Fabrizio Morganti alla batteria, Piero Spitilli al basso, Max Frignani alla chitarra, Pippo Guarnera all’organo Hammond e Saverio Lanza alla produzione artistica ritroviamo i nostri momenti di eterno suonando e divertendoci con la freschezza di chi si affaccia alla musica che li ha fatti innamorare.

Con un excursus dagli anni ’60 (Otis Redding, Willie Dixon) ai ’70 (Etta James, Buffalo Springfield , The Doors) agli ’80 (Tracy Chapman, Sade) fino agli artisti italiani che hanno amato il blues (Pino Daniele, Lucio Battisti e Mina) per giungere ai miei brani più conosciuti, si percorre un viaggio nelle sfumature del blues, attraverso il contributo di artisti straordinari che hanno influenzato la musica di oggi, ma soprattutto il mio gusto, la mia formazione e il colore della mia voce.

IO IN BLUES – IL TOUR

“Io in Blues” è l’atto d’amore di una delle più importanti cantanti italiane ad alcuni dei più carismatici artisti internazionali e italiani che hanno reso, direttamente o indirettamente, immortale un genere che è alla base di tutta la musica moderna che conosciamo; lo troviamo nel soul e nel rap, nel jazz e nel rock, nel funk, ovunque. Il Blues è una madre che tutti accoglie e tutti ama, indistintamente.

Etichette come la Stax, la Alligator e altre ancora, hanno prodotto un’autentica rivoluzione, in un periodo nel quale la segregazione sociale, e dunque culturale, era la regola.

“Io in Blues” è anche un tributo appassionato alle radici di Irene, alla sua formazione musicale e alle prime esperienze sul palco, nelle quali ha ottenuto un imprinting che ha poi sviluppato in uno stile personale e riconoscibile.

Dunque un concerto, un viaggio, fatto di brani che attraversano un arco temporale che va dagli anni ’60 fino ai ’90, canzoni che sono blues nell’anima e nell’ispirazione: Etta James, Otis Redding, Willie Dixon, Tracy Chapman, Sade, ma anche Pino Daniele, Lucio Battisti, Mina, e alcuni brani di Irene, riarrangiati in chiave rock-blues.

Irene Grandi è un’artista che ha sempre cercato di cambiare pelle, per mettersi in gioco, per sperimentare. Lo dimostrano le sue collaborazioni più diverse. che sono andate dai grandi standard italiani e internazionali riletti in chiave jazz con Stefano Bollani alla videoarte dei Pastis, dal pop della sua splendida carriera solista all’opera rock come protagonista di The Witches Seed, composta da Stewart Copeland.

