Nexo TV, il progetto di Nexo Digital dedicato alla distribuzione di contenuti in streaming, si amplia e rafforza la sua offerta.

Dopo aver debuttato nel marzo 2021 con la nascita di Nexo+, la prima piattaforma italiana SVOD interamente dedicata al mondo culturale, arriva ora House of Docs, il primo canale completamente gratuito dedicato ai migliori documentari di storia, arte, cultura, musica, biografie.

House of Docs (canale n. 4207) è disponibile dal 12 aprile, gratis, senza abbonamento e senza registrazione su Samsung TV Plus, pre-installato su tutte le Smart TV Samsung prodotte dal 2016 in poi e disponibile per il download su Google Play e Galaxy Store per smartphone e tablet Samsung.

Samsung TV Plus è una fonte d’intrattenimento completamente gratuita che permette di accedere a migliaia di film e serie TV, in diretta e in streaming.

Per 24 ore al giorno non-stop, House of Docs proporrà gratuitamente a tutti i suoi spettatori un palinsesto lineare dedicato al mondo dei documentari suddiviso in sei “mondi”:

GREAT MUSEUMS: un itinerario nei più grandi musei e nelle mostre più importanti attraverso i colori e le forme della grande arte, dall’antichità al contemporaneo.

GREAT ICONS: le vite dei personaggi che hanno fatto la storia dell’arte e della musica, figure eccezionali e grandi icone del panorama artistico mondiale.

MUSIC LEGENDS: i concerti che hanno fatto la storia, i documentari delle star, le leggende della musica pop e del rock mondiale.

WITNESS TO OUR TIMES: le mostre, le storie e gli artisti più famosi che hanno segnato un’epoca.

GREAT DOCUMENTARIES: una selezione dei titoli più amati e premiati nel mondo dei documentari e i migliori titoli realizzati dai grandi autori.

GREAT HISTORY: straordinari documentari per ripercorrere i momenti salienti della storia del nostro pianeta, dalle origini ai giorni nostri.

La programmazione della prima settimana di House of Docs sarà disponibile qui:

https://www.nexotv.it

