Dai fenicotteri rosa di Carloforte a Luxor, con Roberto Giacobbo e Zahi Hawass che si confrontano sulle tematiche più complesse del loro sodalizio ultraventennale

Lunedì 24 aprile, in prima serata, su Italia 1, «Freedom» torna a proporre reportage inediti e di grande impatto visivo, spesso realizzati grazie a permessi speciali o tra cunicoli oscuri e perigliosi.

Al centro dell’11esima puntata: in Egitto, per conoscere da vicino il Faraone Ramses II e la sua tomba nella Valle dei Re, a Luxor; in Sardegna, a Carloforte, nell’Isola di Pietro, un ambiente naturale unico; nel Lazio, a Vicovaro, per vedere da vicino gli acquedotti che hanno salvato l’antica Roma dalla siccità; in Piemonte, per parlare di Giovanni Battista Viotti e la sua musica, che sembra anticipare la Marsigliese.

Le telecamere di Freedom, accompagnate da Zahi Hawass, raggiungono la tomba del faraone Ramses II, un luogo unico e maestoso che, nel corso del racconto, diventa un inaspettato scenario di dibattito, in cui Giacobbo e Hawass si confrontano sulle tematiche più complesse del loro sodalizio ultraventennale.

A Vicovaro, a circa 40 km dalla Capitale, Giacobbo si cala – Attento Omar! – in un canale alto 12 metri, quello che permise di salvare Roma da una potenziale crisi idrica.

La squadra di Freedom si reca, infine, in Sardegna, nell’Isola di San Pietro, per conoscere Carloforte e la sua storia, fatta da pirati e corsari, battaglie e rinascite, ed entrare nella tonnara, nell’antica salina e nel regno dei fenicotteri rosa.

Altri articoli Dietro la TV su Dietro la Notizia